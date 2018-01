Markdorf Fummel auch für Fasnetsmuffel

Für Fasnetsfreunde ist das Verkleiden so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche. Gibt es eigentlich auch Kostüme für Fasnetsmuffel? Und falls ja, wie sehen die aus?

Wenn Kleider Leute machen, wie es im Volksmund heißt, dann ist es auch so, dass Kostüme Narren machen. Natürlich machen Narren auch Kostüme. Denn der Startschuss für die Fasnet ist längst gefallen und die Zünfte sind angesichts der kurzen Saison unter Termindruck. Und wer sich bisher noch nicht darum gekümmert hat, aber mitmachen will, muss sich als freier Narr sputen, um verkleidungstechnisch nicht komplett mit abgesägten Hosen dazustehen. Auswahl gibt es reichlich, einfach rein in die Läden, etwas aussuchen, anprobieren, kaufen – fertig. Oder man wird in einem Kostümverleih fündig. Jene mit kreativer Ader und geschickten Händchen schneidern sich die Verkleidungen und basteln sich die Accessoires jedes Jahr aufs Neue.

Ach ja, dann gibt es auch jene, die mit der fünften Jahreszeit aus welchen Gründen auch immer so gar nichts anfangen können oder nicht wollen. Das wirft die Frage auf, ob es Verkleidungen für Fasnetsmuffel gibt. Falls ja, wie sehen die aus? Herren der Schöpfung, die ansonsten sehr viel Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild legen, könnten in der größten Not vielleicht auf die tägliche Rasur verzichten und sich einen Drei- oder Vier-, Fünf-Tage-Bart wachsen lassen. Die super angesagten Klamotten bleiben im Schrank – Sie sowie Er ringen sich nach stundenlangem Hadern dazu durch, ausnahmsweise die gefühlt uralte Vorjahreskollektion zu tragen und sich vor die Haustür zu wagen. Glück haben jene, deren Konfektionsgröße sich nicht geändert hat, die die Jugendzeit aufleben lassen wollen und sich je nach Jahrgang in Klamotten aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern oder 90ern immer noch wohlfühlen. Oder man tarnt sich mit ein paar aufgemalten Sommersprossen, dazu die Sonnenbrille von vorgestern.

"Totalverweigerern" dürfte die Fasnet eh völlig egal sein. Sie wird man bei Bällen, am Schmotzigen, bei Fasnetsumzügen oder am Fasnetsmendig bei "Markdorf total verrückt" eh nicht zu Gesicht bekommen. Einige von ihnen bleiben daheim oder sind je nach Pistenverhältnissen ohnehin beim Skifahren oder Snowboarden. Apres-Ski kann dem Vernehmen nach ja auch sehr lustig sein, ohne dass man sich abseits der Piste noch extra umkleiden müsste. Womit wir wieder bei der Frage nach Verkleidungen und Kostümen für Fasnetsmuffel sind. Wem etwas einfällt, immer her damit. Vielleicht lassen sich manche inspirieren und ändern ihre Meinung – ganz aus freien Stücken. Wer's mit der Fasnet noch nie probiert hat, kann nicht wirklich mitreden.