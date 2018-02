Markdorf Für den Ernstfall: Schüler des Bildungszentrums lernen Leben retten

Die Zehntklässler des Bildungszentrums besuchen einen Erste-Hilfe-Kurs. Dabei lernen sie, wie sie sich im Gefahrenfall verhalten sollen

An einer Wiederbelebungspuppe eine Herzdruckmassage zu leisten, kann anstrengend sein. Das erfahren Schüler der Oberstufe in einem Erste-Hilfe-Kurs am Bildungszentrum sehr schnell. Jeder Einzelne übt diese lebensrettende Maßnahme. "Die Schüler müssen 30 Mal drücken und zweimal beatmen", sagt Julia Roth. Sie absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei den Johannitern in Friedrichshafen. "Dabei sind vier Minuten notwendig, denn schneller kommt kein Krankenwagen", erklärt sie. Ihr zur Seite steht Niko Eschweiler (BFD): "Wir haben neun Unterrichtseinheiten. Dabei bringen wir den Schülern unter anderem die stabile Seitenlage bei oder was sie bei Verletzungen beachten müssen", sagt er.

Marcel Jahn besucht die Oberstufe und sitzt im SMV-Rat. "Durch den Kurs weiß ich, was im Ernstfall zu tun ist", sagt der Zehntklässler und ergänzt: "Vielleicht rettet es mal ein Menschenleben." Natürlich freue ihn auch, dass er den Kurs jetzt und nicht noch einmal vor dem Fahr-Unterricht leisten muss. Sein Mitschüler Nikolas Binder sieht es ähnlich: "Ein Ernstfall passiert im Leben vielleicht einmal." Er hoffe, nie in eine solche Situation zu geraten, aber wenn, dann sei er vorbereitet.

Der Kurs ist von den Schülern-mit-Verantwortung (SMV) organisiert worden. "Wir machen vier Projekte im Jahr, einer davon ist der Erste-Hilfe-Kurs", sagt Lehrer Benny Mehr. Das Projekt ist nur für zehnte Klassen: "Die Schüler können heute ein Zertifikat erwerben. Das ist für zwei Jahre gültig und da sie in diesen Jahren ihren Führerschein absolvieren, ist der Kurs für sie am besten", erklärt Mehr. Dabei beträgt der Eigenanteil für die Bescheinigung 15 anstatt 40 Euro. An dem Kurs nehmen 84 Schüler teil. "65 Jugendliche möchten ein Zertifikat, elf haben schon einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und drei wollen keinen Teilnahmebeleg", sagt Mehr. Es sei eine Doppelsieg-Situation: "Die Johanniter erreichen durch die Aktion viele junge Leute. Außerdem können wir den Kurs günstiger anbieten und er ist nicht am Wochenende, sondern während der Unterrichtszeit", erklärt der Lehrer.