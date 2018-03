Markdorf "Freizeiteltern" stützen Ganztagsbetrieb am BZM

Dass am Bildungszentrum in Markdorf in der unterrichtsfreien Zeit und nachmittags ein Freizeitangebot für Schüler besteht, ist in erster Linie den "Freizeiteltern" zu verdanken, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Manche sind schon seit 20 Jahren dabei – obwohl ihre eigenen Kinder dem BZM längst entwachsen sind.

64 Eltern aus Markdorf und Umgebung arbeiten unentgeltlich im Bildungszentrum (BZM) an der Ensisheimer Straße. Die einen katalogisieren Bücher in der Bibliothek. Die anderen besorgen den Getränkeausschank in der Teeküche der schuleigenen Mensa. Und die dritten versorgen die Schüler in den Mittagspausen mit Spielen oder Spielgeräten wie Einrädern und Bällen. Veronika Elflein, Leiterin des Schulverbunds am Bildungszentrum dankte den Ehrenamtlichen bei einem Frühlings-Kaffee: "Ohne Sie wäre unser Ganztagsbetrieb kaum möglich." Zusätzliche Angebote am Nachmittag wie die Roboter-AG, aber auch die Betreuung in der unterrichtsfreien Zeit seien dringend angewiesen auf Unterstützer von außen, da das Zeitbudget der Lehrkräfte beschränkt sei.

Eine Tasse Kaffee und der von den Zehntklässlern selbst gebackene Kuchen waren eine Geste für die Ehrenamtlichen. Schulband-Mitglieder spielten die Begleitmusik zur Kaffeerunde, bei der Ex-Schülerin Leonie Wadepohl eigens als Sängerin einsprang. Auch das konnte das Engagement der Ehrenamtlichen kaum aufwiegen. Und die von Elflein vorgetragenen Zahlen sprachen für sich. Viermal drei Jahre, dreimal fünf Jahre, sechsmal zehn, zweimal 15 und sogar einmal 20 Jahre freiwilliges Engagement galt es zu würdigen. Auf 107 Jahre also kamen allein jene 16 "Freizeiteltern", die die Schulleiterin besonders ehrte.

Gleichfalls gewürdigt wurden jene Lehrerinnen, Bibliothekarinnen und ehrenamtlichen Koordinatorinnen der beiden Spielestationen am BZM, die die Einsatzpläne der Freizeithelfer aufstellen. Veronika Elflein scherzte: "Wenn ich mir eine Verwaltungsassistentin wünschen dürfte, dann würde ich mir Anita Fauser wählen." Sie koordiniere den Arbeitskreis Freizeit mit hoher Professionalität. Unbedingte Zuverlässigkeit sei das A und O des ehrenamtlichen Einsatzes für die Schüler.

In der Regel kommen die Freizeiteltern zu ihren Ehrenämtern in Bibliothek, Teeküche oder Spielestationen, weil sie – selber Eltern von BZM-Schülern – von ihren Kindern beziehungsweise von den Lehrkräften gefragt werden. Viele bleiben dann in diesem Amt, auch wenn ihre Kinder die Schule längst verlassen haben. Wie Brigitte Waldenmaier, die seit 15 Jahren in der BZM-Bibliothek mitarbeitet: "Weil die Arbeit im Team großen Spaß macht."

Ehrungen

Langjährige Freizeitmütter:

Leonie Stett Leiterinnen: Anita Fauser, Birgit Hangg, Carmen Dollmann, Kornelia Schaub, Beatrix Unterricker, Heike Fischer, Uschi Prinz, Uschi Hütz-Pospischil, Margit Pfalzgraf

Das sagen die Freizeitmütter zu ihrem Engagement