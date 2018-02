Markdorf Frauenfasnet bietet heiße Kost ganz ohne Thermomix

Die Markdorfer Frauenfasnet war an beiden Abenden ausverkauft. Geboten wurde im Haus am Weinberg ein vierstündiges Programm der Extraklasse.

"Love, peace and happiness": Das haben sich die Damen von der katholischen Frauengemeinschaft in diesem Jahr auf die Fahnen, ergo die Hippie-Klamotten geschrieben. Und "happy" waren die Zuschauerinnen über das gut vierstündige Bühnenprogramm über alle Maßen. Der Saal im Haus am Weinberg war sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend komplett ausverkauft. "Wir hatten sogar eine Warteliste", sagt Lisa Bitzenhofer. Aber irgendwie fand dann doch jede ein Plätzchen, denn zusammenrücken lautet das Credo nicht nur in der Fasnet, sondern auch bei der Frauengemeinschaft.

Als Mann durfte lediglich Klaus Klappenberger mit seinem Akkordeon den Damen musikalisch unter die Arme greifen; ebenso war es Pfarrer Ulrich Hund und Vikar Johannes Treffert vergönnt, dem illustren Damenkränzchen beizuwohnen. Und dann war da natürlich noch Papst Benedikt XVI.. Der Pontifex Maximus erwies der Kirchengemeinde, die mit 1140 Ministranten für nicht-bayerische Verhältnisse eine Sensation zu sein scheint, die Ehre. "Lauter Buben! Vorbildlich!", zeigte sich Benedikt von seiner rührselig-senilen Seite. Brüllend komisch Vikar Johannes Treffert als Kirchenoberhaupt, schnapsselig hingegen Pfarrer Hund und Stefania Menga, die mit solcherart Großereignis völlig überfordert waren.

Große Ereignisse waren es dann auch, die ihre Schatten vorauswarfen. So etwa die Blaue Zone und die aufgeworfene Frage, wie Pfarrer Hund seine XL-Gottesdienste in Zukunft an die beschränkte Parkzeit anpassen wolle. "Vino to go" scheint die clevere Lösung zu sein! Und apropos "gehen": "Bleibe bei uns Chris, oh gib uns deinen Ton", singt flehentlich nicht nur Ulrich Hund, auch die Damen vom Kirchenchor weinen ihrem Chorleiter Christian Ringendahl nach. Tränen flossen viele, allerdings ausschließlich Lachtränen.

Nur Martina Skopinski, Patrizia Wagner und Daniela Weiss blickten eher sorgenvoll gen Markdorfer Rathaus. Jung müsse man sein, wolle man sich auf die neu ausgeschriebene Stelle beim Standortmarketing bewerben, klagten sie. Und eben nicht wie die "Drei Perlen für Georg" bereits zur Generation Ü40 zählen. Glücklich diejenigen, die noch nicht von Cellulitis gezeichnet sind und bitter die weibliche Erkenntnis: "Warum ist Gott so gemein und schuf uns mit Dellen an Popo und Bein?" Gänzlich frei von weiblichen Zwängen indes erwies sich das Handtaschengeschwader. Das Ableben ihrer Männer als Unfall getarnt, haben die Damen endlich "Ein bisschen Frieden" gefunden – und zwar im Alkohol.

Nach vier Stunden Frauenpower gipfelte der Abend in einer Kochshow der etwas anderen Art. Lange genug haben Brigitte Bauder und Susanne Sträßle zugesehen, wie sich Pfarrer Hund vom Inhalt vergessener Tupperschüsseln ernährte. Damit dieses triste Büchsenleben nun ein Ende hat, verraten die beiden Damen, wie es sich für den wenig technikaffinen Pfarrer ganz ohne Thermomix kinderleicht kochen lässt, denn in der klerikalen Kochkiste fände sich gewiss noch manches Schätzchen. "Den Pürierstab von Lydia Kist, die Flotte Lotte von Pfarrer Reihing, den Tauchsieder vom alten Stadtpfarrer Würth", erklärte Brigitte Bauder den Vorläufer des Thermomix. Mehr bräuchte es dazu nicht, außer ein paar Ingredienzien, um – einmal durchgemixt – in einem einzigen Kochvorgang einen Hot Dog und einen "Kalten Hund" zugleich zu zaubern. Und mehr brauchte es nicht, als eine Hochdosis Humor, eine gute Portion Talent und die Kreativität dieser 21 Frauen und drei Männer, um einen kurzweiligen, einen unterhaltsamen, einen echt heißen Abend zu servieren.

Die Mitwirkenden

Auf der Bühne standen: Bärbel Weigele, Marianne Colucci, Marion Stump, Angelika Thum, Angelika Websky, Brigitte Bauder, Luzie Bachhofer, Viola Labor, Inge Steffelin, Martina Walk, Martina Skopinski, Patrizia Wagner, Daniela Weiss, Inge Augner, Lisa Bitzenhofer, Regina Lorenz, Marlene Riederle, Birgit Ziegler, Susanne Sträßle, Stefania Menga, Pfarrerin Kristina Wagner, Pfarrer Ulrich Hund, Vikar Johannes Treffert, Klaus Klappenberger