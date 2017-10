Markdorf Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler: Vordenker des Denkmalschutzes

In den 70ern noch ganz neu: der Blick auf Privathäuser. Der Markdorfer Verein bot damals überraschend Zuschüsse von 1000 bis 2500 DM, wenn Hausbesitzer etwa altes Balkenwerk erhielten.

Mit Geld habe damals niemand gerechnet, erinnert sich Ines Velten. Sie war lange Jahre Vorsitzende des "Fördervereins zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorf" und hatte 1975 zu den Gründungsmitgliedern gehört. Eine der ersten Aktionen des jungen Vereins war, Markdorfer Hausbesitzern Zuschüsse anzubieten. Geldbeträge zwischen 1000 und 2500 DM waren damals recht erkleckliche Beträge, die die Empfänger überraschen mussten. Kaum weniger überraschend waren die Bedingungen, an die sich die Auszahlung knüpfte. Dazu zählte, altes Balkenwerk im Hausinnern offen zu lassen. Ziel des Denkmalvereins war nämlich, die historische Bausubstanz in der Gehrenbergstadt zu erhalten.

Das war Mitte der 1970er-Jahre ungewohnt. Zwar hatte man 1975 zum Jahr des Denkmalschutzes ausgerufen und der Deutsche Städtetag hatte zur Restauration oder "Wiederbelebung alter Gebäude" aufgefordert. Doch das Bewusstsein für den Denkmalschutz war weiter vor allem auf Kirchen, auf Amts- und Prachtbauten beschränkt. Und in den Innenstädten galten nach wie vor Vorgaben, die zunächst der Wiederaufbau gestellt hatte und die dann der Verkehrsplanung sowie einer am ökonomisch orientierten Stadtentwicklung dienten. Folge waren "großflächige Totalsanierungen", teils auch in Markdorf.

Doch mehrten sich die Einwände und historische Gebäude, auch normale Wohn- und Geschäftshäuser, wurden nun als identitätsrelevant angesehen. Fassadenwettbewerbe sorgten für Aufmerksamkeit, Initiativen sowie Heimat-, Geschichts- oder Denkmalvereine entstanden. In Markdorf profitierten davon vier Objekte: in der Markt-, der Gehrenberg-, der Obertorstraße und am Untertor.