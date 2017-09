Markdorf Festliches "Maracdorf" wie vor 1000 Jahren - Mit vielen Bildern!

Das große Mittelalter-Festwochenende in Bildern: Bunte Impressionen vom Samstag und Sonntag von Helga Stützenberger, Andi Lang, Jörg Büsche und Jan Manuel Heß.

Markdorf – Gar so viel Trubel auf den Straßen und in den Gassen wie am Wochenende wird es im mittelalterlichen Markdorf wohl eher doch nicht gegeben haben. Schließlich war das "Maracdorf" jener Zeit gerade mal eine Ansammlung von einigen Höfen und Hütten. Doch wer am Samstag und Sonntag in der Innenstadt unterwegs war, fühlte sich dennoch unweigerlich in eine ganz andere, geheimnisvolle und spannende Zeit versetzt: Tausende Gäste aus Nah und Fern genossen dieses Erlebnis und strömten an beiden Tagen in die Stadt. Zum Mittelalter-Flair gesellte sich am Sonntag dann noch das neuzeitliche Bummel-Vergnügen: Die Einzelhändler hatten parallel zum Festtreiben zu ihrem verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. In den stichprobenhaften Umfragen, die SÜDKURIER-Mitarbeiter Andreas Lang am Sonntag noch in den Geschäften vorgenommen hatte, zeigten sich die Händler sehr zufrieden mit der Resonanz. Den Artikel dazu lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe.

Derweil hatte das große Mittelalterfest bereits am Samstag Nachmittag begonnen, mit einem farbenprächtigen Umzug durch die Stadt und der feierlichen Eröffnung vor dem Rathaus. Auch am Samstagabend herrschte ausgelassene Stimmung rund um Marktplatz und Marktstraße: Das "Volk" traf sich in den Schänken und Spelunken, bei Kerzenschein und Honigwein.