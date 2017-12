Markdorf Festliche Chormusik zu Weihnachten

Feierliche Gottesdienste in der Kirche St. Nikolaus. Kichenchor und Orchester geben Mozarts "Spatzenmesse" am ersten Weihnachtsfeiertag

Markdorf – Auch in diesem Jahr laden der Kirchenchor und die Kirchenmusiker zu Weihnachten wieder zu festlich-musikalischen Gottesdiensten in die Kirche St. Nikolaus ein. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Christmette an Heiligabend, um 21.30 Uhr, stimmen David Eckmann (Violine), Johannes Eckmann (Orgel) und Anuschka Schoepe (Sopran) mit weihnachtlichen Klängen auf den Heiligabend-Gottesdienst ein.

Im Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag, Montag, 25. Dezember, wird um 10 Uhr die "Spatzenmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart gegeben. Mozart schrieb die C-Dur-Messe als leichtgewichtige "Missa brevis" volkstümlichen Charakters 1775 in München. Anders als bei seinen zuvor komponierten Messen verwendet Mozart in der "Spatzenmesse" wieder ein reicheres, durch Trompeten und Pauken verstärktes Instrumentarium, heißt es in der Ankündigung des Kirchenchors. Den ein wenig missverständlich geringschätzenden Namen "Spatzenmesse" hat das Werk wegen einer Begleitfigur der Violinen im "Sanctus" erhalten, die an das Gezwitscher junger Vögel erinnert. Solisten der "Spatzenmesse" am ersten Weihnachtsfeiertag in Markdorf sind Brigitte Kahmann (Sopran), Daniela Weiss (Alt), Jürgen Weih (Tenor) und Ulrich Frey (Bass).

Rund 50 Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors St. Nikolaus werden die "Spatzenmesse" singen, begleitet von 15 bis 20 Musikern des Orchesters. Geprobt wurde bereits intensiv, so Tania Mutschler vom Vorstand des Kirchenchors. Am heutigen Donnerstagabend findet noch die Hauptprobe statt, dann erstmals gemeinsam mit dem Orchester. Der Kirchenchor St. Nikolaus ist insgesamt rund 60 Mitglieder stark, das jüngste Mitglied ist 16 Jahre jung. Orchestermessen singt der Chor nicht nur an Weihnachten, sondern auch an Ostern, zu Pfingsten und am Kirchenpatrozinium, am zweiten Advent. Probentag ist immer donnerstags um 19.30 Uhr in der Alten Kaplanei am Hexenturm, der Chor freut sich immer über neue Sängerinnen und Sänger.

Die feierliche Vesper, ebenfalls am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 18 Uhr wird von der Choralschola St. Nikolaus mitgestaltet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, lädt die Kirchengemeinde um 10 Uhr zum Gottesdienst in St. Nikolaus ein.