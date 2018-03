Markdorf Festauftakt mit Lachsalven am laufendem Band

Zwei Tage beste Stimmung beim Bockbierfest des Musikverein Ittendorf im Bürgerhaus.

Die Mitglieder des Musikvereins Ittendorf haben bei ihrer Konzeptänderung für ihr Bockbierfest alles richtig gemacht. Erstmals wurde zum Festauftakt ein kabarettistischer Abend mit der Gruppe "Die Schrillen Fehlaperlen" ausgerichtet, dieser war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Der Eintritt war jeden Cent wert, innerhalb von Sekunden hatten die vier Damen und der eine Herr dieser kabarettistische Gruppe die Lacher auf ihrer Seite – dies zog sich den ganzen Abend durch.

Insbesondere das Eheleben, Alltagssituationen zwischen Mann und Frau oder auch die ganz normalen Dinge des Lebens wurden von den "Fehlaperlen" unter die Lupe und aufs Korn genommen. "Das war ein grandioser Abend, soviel habe ich schon lange nicht mehr gelacht", zeigte sich Uwe Labor begeistert. "Ich habe fast keine Luft mehr bekommen, ich habe Tränen gelacht, mein Bauch und Gesicht tun schon weh", zeigte sich Sonja Koch begeistert. Im Anschluss drehten die "Lapaloma Boys" richtig auf und heizten die Stimmung an diesem Abend mit Vollgas-Blasmusik und humoristischen Einlagen ein.

Zünftig ging es am Sonntag beim Frühschoppen mit der Musikkapelle Kappel zu. Geselligkeit und Gemütlichkeit standen im Mittelpunkt. Am Nachmittag wurde das Stimmungsbarometer mit den Wirtshausmusikanten nach oben gedreht, denn diese boten alpenländische Volks- und Tanzmusik, Polkas, Märsche und herausragende Solos, alles in angenehmer Lautstärke. Andere Stilrichtungen sowie humoristische Einlagen gehörten ebenfalls zum Repertoire. "Ich bin glücklich, dass unser neues Konzept aufgegangen ist und so gut von den Besuchern aufgenommen wurde", freute sich der neue Vorsitzende Martin Steiner.