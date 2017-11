Markdorf Feldsalat: Winterfrisch und gut für die Gesundheit

In der Serie "Blick auf den Marktstand" dreht sich heute alles um den Feldsalat. Gemüsehändler Alf Meuser empfiehlt den Wintersalat, der gesund ist und schmeckt.

Markdorf (büj) Fallende Blätter, leere Felder, Morgennebel und tiefe Temperaturen – auch so sieht ein Saisonbeginn aus: für den Feldsalat. In Baden wird er Sunnewirbeli genannt, die Schwaben heißen ihn schlicht Ackersalat. Weiter droben in der Republik, kurz vorm Rheinland, klingt es dann wieder poetischer: Mausohr- oder Mausöhrchen-Salat. Und tatsächlich erinnern die Blätter des Baldriangewächses an die Ohren der kleinen Nager.

"Der ist jetzt ganz frisch geerntet", erklärt Alf Meuser und greift in die Gemüsekiste mit dem Feldsalat. Er hat heute auf dem Bio-Markt beim Markdorfer Hexenturm den Verkaufsstand für das Hofgut Rimpertsweiler aufgeschlagen. "Ab jetzt gibt es den den ganzen Winter", fährt der Gemüsehändler fort. An seinem Stand gibt es freilich mehr als biologisch-dynamisch angebauten Paprika, Endiviensalat und Co. Seit Kurzem bietet der mobile Hofgutverkauf auch Kuchen an – und Brot, das der hofguteigene Bäcker backt. "Weizen, Roggen, Dinkel – alles selber angebaut, ganz ohne chemisch-synthetische Düngemittel", erklärt der Gemüsehändler. In Rimpertsweiler kümmere man sich sogar um die Insekten, indem Flächen für Kräuter und für Blumen bleiben, ohne anderweitig genutzt zu werden. Das bringt Meuser auf den Honig. Den hat er beim Aufbau seines Verkaufsstands vergessen. Rasch holt er das Produkt der eigenen Bienenvölker aus dem Lieferwagen.

So wie auch alle anderen demeter-zertifizierten Hofgut-Produkte "schmeckt auch unser Feldsalat besonders gut", wirbt Meuser. Zudem sei er auch noch besonders gesund, enthalte er doch sehr viel Vitamin C. Davon könne man in diesen Wochen gar nicht genug haben. Höher als in anderen Salaten ist zudem der Eisenanteil. Gezielt angebaut wird der Feldsalat hierzulande übrigens erst seit rund 100 Jahren. Was überraschen muss, essen die Menschen ihn doch seit der Steinzeit.