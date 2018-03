Markdorf Feinbelag auf Kreisstraße 7750 soll nach Ostern verbaut werden

Nachgehakt: Was wurde eigentlich aus der Vollendung der Asphaltarbeiten auf der Gehrenbergstraße/Kreisstraße 7750?

Witterungsverhältnisse haben Verzögerungen bei den Sanierungs- und Asphaltarbeiten auf der Gehrenbergstraße/Kreisstraße 7750 verursacht. "In den vergangenen Jahren sind wiederkehrend tiefe Risse und Setzungen im Untergrund entstanden“, berichtete Andreas Pehlke, Sachgebietsleiter Neubau von Kreisstraßen des Straßenbauamtes Bodenseekreis, während einer Besichtigung der Baustelle Anfang Januar über den Grund der der notwendigen Arbeiten, mit denen am 10. Oktober 2017 begonnen wurde.

Die zu sanierende Strecke misst rund einen Kilometer und reicht von unterhalb der Tennisplätze bis hinauf Richtung Grillhütte. In drei Teilabschnitten auf zusammengerechnet 450 Metern ist Erde auf etwa einen Meter Tiefe ausgehoben worden. In diesen in der Fachsprache Vollausbau genannten Abschnitten wurde durch Schächte und Dränagen für die Entwässerung des Untergrundes gesorgt, neues Erdreich sowie Kiessand wurden verbaut, verdichtet und befestigt. „Zwei Tage länger hätte das Wetter trocken bleiben sollen, dann hätte schon 2017 die erste tragende Asphaltschicht verbaut werden können. Doch ab Kalenderwoche 50 haben Regen- und Schneefälle die Frostschutzschicht aufgeweicht“, erklärte Pehlke, warum die Arbeiten unterbrochen werden mussten. 18 Brummis waren Mitte Januar im Einsatz, um 1900 Tonnen Asphalt für eine 14 Zentimeter dicke Tragschicht zu verbauen.

Inzwischen gibt es einen Termin, um die Asphaltarbeiten zu vollenden. "Nach Rücksprache mit der Straßenbaufirma wird der Deckeneinbau frühestens in Kalenderwoche 14, also in der Woche nach Ostern stattfinden können", gibt Robert Schwarz Auskunft. Er ist Pressesprecher des Landratsamtes Bodenseekreis. Der Termin ist laut Schwarz "der Tatsache geschuldet, dass in den nächsten zwei Wochen mit Temperaturen deutlich unter Null Grad und mit Nachtfrost gerechnet werden muss. Dies ist für den Einbau der Asphaltdeckschicht deutlich zu kalt". Die Kosten werden am Ende etwas oberhalb der veranschlagten 500 000 Euro liegen, da noch zusätzliche Arbeiten erforderlich waren und sind, so der Sprecher des Landratsamtes: "Weil die nicht fertige Straße befahren und an den Rändern geparkt wurde, muss das Bankett teilweise nachgearbeitet werden."