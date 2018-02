Markdorf Fasnetspremiere mit Flegga-Kaschber

Viel Witz und Neckereien hat es am Sonntag während des Zunftmeisterempfangs im Markdorfer Rathaus gegeben. Erstmals sind Berkheimer Flegga-Kaschber in der Gehrenberg-Stadt mit von der Partie gewesen.

Beim Zunftmeisterempfang im Markdorfer Rathaus wurde viel gelacht, gereimt und gesungen, aber auch Ernstes angesprochen und Seitenhiebe verteilt. Insgesamt 40 Gruppen hat Markdorfs Zunftmeisterin Birgit Beck ins Rathaus zum Empfang geladen und fast alle kamen. Mit dem Fasnets-Motto "Alles im Griff auf dem närrischen Schiff", habe man den Gruppen viele Möglichkeiten gegeben, ihren Fantasien freien Lauf zu lassen, freute sich die Zunftmeisterin. Stellung bezog die Zunftmeisterin zum Konfettiverbot, "Ich zitiere jetzt mal unseren Narrenbüttel Dietmar Bitzenhofer, heute schneit es Konfetti vom Himmel", nahm die Narrenchefin das Schneetreiben gelassen.

Bürgermeister Georg Riedmann nahm auf humorvolle und tiefgründige Weise das Konfettiverbot, das Bischofschloss, das Parken, den Wohnbau und weitere städtische Themen in Augenschein. Er freute sich aber, dass Markdorf als Narrenstadt wieder alles wettmache. Zunftmeister Marc Trautmann und Vizezunftmeister Rolf Trautmann von der Narrenzunft Berkheimer Flegga-Kaschber, freuten sich auf ihren ersten Umzug in der Gehrenberg-Stadt.

Hugeloh-Zunftmeister Thomas Wagner freute sich über das 40-jährige Bestehen seiner Zunft, das mit einem großen Umzug in Markdorf gefeiert wurde: "Markdorf ist eine geile Narrenstadt, wir haben von der Stadt und der Markdorfer Zunft beste Unterstützung erhalten." Auch er habe unter dem Konfettiverbot leiden müssen, aber er habe Konfettiersatz – etwa Sägemehl, Laub und Stroh – als Gastgeschenke erhalten. "Ich freue mich, diese Gastgeschenke wieder in Markdorf loszuwerden.

" Neckereien gab es zwischen dem evangelischen Pfarrer Tibor Nagy und dem katholischen Geistlichen Ulrich Hund. "Ich muss mich immer noch an den Anblick mit seiner neuen Tracht gewöhnen", witzelte Nagy über Hund im Narrenratsfrack der Narrenzunft Markdorf. Nagy freute sich, dass er nun alleine in der Narren-Ehrenkutsche sitzen dürfe. Er überlege, ob er ein Schild an der Kutsche anbringe: "Unser Hund ist verloren gegangen... aber er ist ja noch fußläufig". Ulrich Hund konterte: "Jetzt bin ich aber froh, dass er gesagt hat, dass ich fußläufig bin, nicht dass die Leute denken, ich wäre anderweitig läufig." Dafür gab's viele Lacher und Applaus.