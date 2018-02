Markdorf Fahrerfreundlich: Blitzer funktionieren nicht überall

Technik, die begeistert: Die Blitzeranlagen funktionieren an manchen Standorten in und um Markdorf teilweise nicht ordnungsgemäß. Dennoch sind 2017 fast 32 000 Autofahrer zu schnell gefahren und wurden erwischt. Der Landkreis nahm durch seine Blitzer im vergangenen Jahr fast 2,48 Millionen Euro an Bußgeldern ein

Die Blitzersäule an der Markdorfer Hauptstraße in Richtung Bermatingen ist von einer schwarzen Kunststoffhülle umschlossen. Erst vor zwei Wochen ist die Anlage repariert worden, seit Mai 2017 war sie defekt. Durch den improvisierten Kunststoffbezug, der die Säule ohne Lücke umschließt, sieht sie nach wie vor nicht funktionstüchtig aus. Mittlerweile blitzt sie aber wieder. Auch der Starenkasten an der Andreas-Strobel-Straße in Ittendorf ist nicht immer funktionsbereit. Zwar zeichnet die Anlage in Fahrtrichtung Markdorf Geschwindigkeitsüberschreitungen auf. Die Messanlage selbst ist auch nicht kaputt, sondern die Technik im Fahrbahnbelag in Richtung Meersburg – und das bereits das ganze vergangene Jahr über. Ende März, so teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit, soll die Blitzeranlage auch an diesem Standort repariert werden. Warum die beiden Anlagen nicht oder nur teilweise funktionieren, dazu kann das Landratsamt keine genaue Aussage machen, sondern verweist auf die beauftragte Firma.

Im vergangenen Jahr überschritten fast 32 000 Autofahrer (siehe Tabelle) die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Entweder fuhren sie in die Radaranlage an der Ortsdurchfahrt der B 33 oder sie wurden von einer der beiden anfangs erwähnten stationären Radarfallen geblitzt. Die Anlage an der Ravensburger Straße löste im Jahr 2017 am häufigsten aus: Fast die Hälfte der Verstöße entfallen auf die Blitzersäule an der B 33. Die Straßenverkehrsbehörde zählte über 15 000 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Hingegen blitzte die Radaranlage am Ortsausgang auf der Hauptstraße Richtung Bermatingen im genannten Zeitraum lediglich rund 3300 Mal. Wie erwähnt: Sie ist seit Mai 2017 defekt. Zusätzlich zu den stationären Radaranlagen, setzte die Straßenverkehrsbehörde in fast 80 Messungen in und um Markdorf mobile Blitzer ein: Dabei zeichnete die fahrbare Einheit in über 2900 Fällen Geschwindigkeitsüberschreitungen auf.

Die Gründe für das unterschiedliche Aufzeichnen der Verstöße an den stationären Blitzern sind vielfältig. "Viele Durchfahrten führen in der Regel auch entsprechend häufiger zu gemessenen Überschreitungen", erklärt Robert Schwarz und ergänzt: "Wenn aber der Verkehr aufgrund des hohen Aufkommens zu zähflüssig wird, gehen die Überschreitungen wieder runter." Auch stelle sich irgendwann ein Gewohnheits- und Lerneffekt bei den Fahrern ein. Außerdem sei das Gerät kaum zu übersehen, was sich auch noch mal auf die Anzahl der Verstöße auswirke. Der fünfte und letzte Grund betrifft die Zeitspanne, in der das Gerät scharf gestellt ist: "Eine Messeinheit ist nicht immer aktiv. Wir haben für unsere 21 stationären Blitzeranlagen 15 Messeinschübe zur Verfügung, die abwechselnd auf die Standorte im Landkreis verteilt werden", erläutert der Pressesprecher.

So manchem Autofahrer, der in und um Markdorf unterwegs ist, nutzt diese Vorgehensweise wenig: Allein 2017 erteilte die Straßenverkehrsbehörde fast 20 Fahrverbote. Dabei fuhr der am schnellsten geblitzte Autofahrer über 120 Kilometer pro Stunde durch die Radarfalle auf der Ravensburger Straße. Im Hinblick auf die mobilen Blitzerkontrollen ist ein Autofahrer nicht ganz so schnell gefahren: Hier lag die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung bei 52 Kilometer pro Stunde. Anstatt Tempo 50, zeigte die Auswertung der Messung genau 106. Die Rechnung funktioniert folgendermaßen: Bis 100 Kilometer beträgt der Toleranzabzug genau drei Kilometer pro Stunde. Darüber ziehen die Behörden drei Prozent ab. Im vorliegenden Fall entspricht die Messtoleranz in absoluten Zahlen genau 3,18. Die Bußgeldstelle rundet auf. Übrig bleibt eine Geschwindigkeit von 102 Stundenkilometern. Die Differenz aus gefahrener und zulässiger Geschwindigkeit beträgt die genannte Überschreitung von 52 Kilometer je Stunde.

Was die zu erwartenden Geldstrafen angeht, darüber macht die Behörde keine individuelle Prognose für einzelne Standorte oder Ortschaften: "Der Einnahmen-Ansatz im Haushalt 2017 für alle unsere stationären Messanlagen im Bodenseekreis lag bei 2,5 Millionen Euro", sagt Robert Schwarz. Am Ende wurden durch die Radarfallen im Kreisgebiet 2,48 Millionen Euro eingenommen. Dabei lag das höchste Bußgeld im vergangenen Jahr bei fast 270 Euro.

Bürgermeister Georg Riedmann weiß, dass ungewohnte Geschwindigkeiten, wie Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt, für Autofahrer schwierig zu akzeptieren sind. An dieser Stelle hatten verdeckte Stichprobenkontrollen hohe Abweichungen von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nachgewiesen. Autofahrer, die vielleicht auf eine Erhöhung der zulässigen Geschwindigkeit innerhalb Markdorfs und den Ortsteilen hoffen, erteilt Riedmann während dessen eine Absage: Tempo 30 ganztags sei durch das Regierungspräsidium (RP) Tübingen gegen den Mehrheitsbeschluss des Gemeinderates angeordnet worden. Er verweist auf den Lärmaktionsplan. Die darin vorgeschriebenen Werte seien so weit überschritten gewesen, dass das zuständige RP keinen anderen Ermessensspielraum sah. "Seither sind keine Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen eingetreten", sagt Riedmann. Daher sei auch nicht zu erwarten, dass sich etwas an der Anordnung aus dem RP ändert. Doch in einer Sache können Autofahrer aufatmen. Zumindest jene, die auf den Straßen im Bodenseekreis unterwegs sind: Momentan, verrät Pressesprecher Robert Schwarz, sind keine neuen Standorte für Radarfallen geplant.

Buß- und Verwarngeld