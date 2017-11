Markdorf FDP: Haas und Hartel neu an der Spitze

Der FDP-Ortsverband Markdorf hat eine neue Führungsspitze gewählt. Rolf Haas ist neuer Vorsitzender, sein neuer Stellvertreter ist Benedikt Hartel. Der Ortsverband strebt bei der nächsten Kommunalwahl den Einzug in den Gemeinderat an.

Der FDP-Ortsverband Markdorf hat einen neuen Vorsitzenden: Die Mitglieder entschieden sich bei der Hauptversammlung einstimmig für Rolf Haas. Der 47-jährige Wirtschaftsinformatiker hatte den Vorsitz bereits kommissarisch inne, seit Thomas Schalski nach Oberteuringen umgezogen war. Haas gehört der FDP seit Mai an. Er erklärte, ihn habe sehr angesprochen, "wie hier die Kernthemen der Kommunalpolitik angepackt werden". Dazu zählte er den Verkehr, den Tourismus und die Wirtschaftsförderung.

Bürgermeister Georg Riedmann (CDU) bedankte sich für die Einladung. "Ich freue mich auf den Dialog", erklärte er. Gleichzeitig deutete er an, dass das von ihm gewünschte Gespräch "mit allen politischen Gruppierungen in unserer Stadt", was den FDP-Ortsverband anbelange, in den vergangenen beiden Jahren keineswegs immer geglückt sei.

Mit Blick auf die nächste Kommunalwahl wünschte der Bürgermeister den Markdorfer Liberalen viel Kraft. Er hoffe, dass ihnen "der Einzug in den Gemeinderat gelingt, damit sich alle politischen Kräfte in unserem kommunalen Parlament widergespiegelt sehen". FDP-Kreisvorsitzender Hans-Peter Wetzel bestärkte die Markdorfer Parteifreunde bei ihrem Wunsch, bald im Gemeinderat vertreten zu sein. Das Argument der Freien Wähler, die liberalen Anliegen abzudecken, sei längst überholt – und immer mehr Liberale schaffen den Einzug in die Ratssäle.

Neben Rolf Haas wurden zwei weitere neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. Benedikt Hartel löste Anita Schalski als stellvertretender Vorsitzender ab. Hartel, Posaunist im Riedheimer Musikverein, erklärte, er wolle sich stark machen für die Bereiche Bildung, Jugend und Vereine. Neuer Kassenprüfer ist Berthold Hermle. Siegfried Radu wurde als Schatzmeister wiedergewählt.

Ins Auge fassen will der Ortsverband die städtischen Finanzen, kündigte Haas an: "Da bieten wir der Stadt unsere Kompetenz an." Der Vorstand besitze einen ausgeprägten betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Einbringen will sich die Markdorfer FDP zudem in den Bereichen Bildung und Digitalisierung sowie Jugend und Vereine.

Der neue Vorstand

Vorsitzender Rolf Haas (Schwerpunkt Digitalisierung); Stellvertreter Benedikt Hartel (Jugend, Vereine, Bildung); Schatzmeister Siegfried Radu; erweitertes Leitungsteam: Berthold Hermle (Wohnungsbau) und Gerhard Behrendt (Verkehr und Infrastruktur)

Der Ortsverband im Internet: www.fdp-markdorf.de