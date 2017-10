Markdorf Evangelische Kirche in Markdorf ohne Nachwuchssorgen

Sieben neue Ministranten wurden beim Gottesdienst am Sonntag in der evangelischen Kirche in Markdorf begrüßt

Es war ein Willkommen-Heißen und es war auch ein Abschied – aber kein endgültiger. Beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche von Markdorf wurden am Sonntagvormittag sieben Mädchen und Jungen begrüßt, die fortan bei liturgischen Feiern den Geistlichen als Ministranten zur Seite stehen. Und nach etwas mehr als einem Jahr wurden ihre drei Vorgänger verabschiedet. Die Bindung zur Gemeinde, so merkte Pfarrerin Kristina Wagner an, bleibe bestehen, „denn ihr werdet ja nun Konfirmanden“, wandte sie sich an die drei Jugendlichen.

Die Markdorfer Protestanten waren die dritte Gemeinde in Baden, die mit ihren „Ekima-Minis“, so die Abkürzung für „Evangelische Kirche Markdorf-Ministranten“ junge Menschen noch stärker in die Gottesdienste einbezogen, ja ihnen Aufgaben zugewiesen hat. Anders als in der katholischen Schwestergemeinde tragen die Ekima-Minis kein eigenes Gewand. Immerhin aber hängt ihnen eine violette Stola um den Hals, wenn sie ihren Dienst im Altarraum leisten. Zum Beispiel beim gemeinsamen Fürbitten-Gebet mit der Gemeinde. Am vergangenen Sonntag galt das jenen, die an der Pflegearbeit beteiligt, beziehungsweise davon betroffen sind. Jeweils im Wechsel sprachen die Ministranten pflegende Angehörige, professionelle Pflegekräfte oder auch die Mediziner an – und aus den Bankreihen erschallte das „Herr erbarme dich“ als gebetete Antwort.

Wie Pfarrerin Kristina Wagner hervorhob, sind die Aufgaben der Ministranten vielfältig und mitunter anspruchsvoll: „Die Aufgaben sind auch nicht immer ganz einfach – etwa wenn es schwere Texte vorzulesen gilt.“ Was der Pfarrerin sehr gut gefallen hat im vergangenen ersten Ekima-Mini-Jahr: „Ihr habt uns kritisch begleitet, auch Fragen gestellt, wenn euch etwas nicht ganz klar war.“

Bei aller Zufriedenheit mit dem neu eingerichteten Amt schien es die Pfarrerin dann doch überrascht zu haben, dass sich gleich sieben Kinder und Jugendliche gemeldet haben, um Ekima-Minis zu werden. Offenbar spielt Neugier eine gewisse Rolle. „Ich möchte die Kirche besser kennen lernen“, erklärte Laura, neun Jahre alt. Und den elfjährigen Julian hat ein Freund auf die Idee gebracht: „Jetzt will ich mir das auch mal angucken“, sagte er. Mia, Selma und Maximilian, den Ehemaligen, sowie den Neuen gefiel ihre Rolle im Gottesdienst – und sie hatten es am liebsten, so Mia, „wenn wir alle zusammen da waren“.