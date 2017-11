Markdorf Europameister hat Wurzeln in Markdorf

Ümüt Demirörs gewinnt den K-1-Titel bei der Fight Night in Singen. Der 34-jähriger Sportler, der jahrelang in der Welt unterwegs war, will jetzt zurück an den Bodensee.

Markdorf – "Meine Heimat ist Markdorf", sagt Ümüt Demirörs, der jahrelang in der Welt unterwegs war und derzeit in Cottbus lebt, voller Überzeugung. Der 34-Jährige ist Thaiboxer und kämpft für den Thai-Box-Club Singen. Bei der vierten Singener Fight Night zu Monatsbeginn hat er den ISKA-Pro-Am-Europameistertitel für Deutschland im K 1 bis 75 Kilogramm (Mittelgewicht) gewonnen. Am Kampfabend seien auch viele Freunde und Bekannte aus Markdorf gekommen, berichtet Demirörs.

Bis zu seinem 27. Lebensjahr war Markdorf Ümüt Demirörs Lebensmittelpunkt, wo ein Großteil seiner Familie bis heute lebt. Sein Vater kam in den 70er Jahren aus der Türkei nach Deutschland, später zogen seine Mutter und seine drei Geschwister nach. Er selbst ist in Friedrichshafen geboren. Er plant, wieder an den Bodensee zurückzukommen. Hier ging er in die Jakob-Gretser-Schule und später auf die Hauptschule des Bildungszentrums Markdorf. In seiner Jugend probierte er zahlreiche Sportarten aus: Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Badminton, Volleyball, Taekwondo und Ringen. "Von Anfang an war ich von Sport begeistert", sagt Demirörs. Schließlich entschied er sich mit 21 Jahren für das Thaiboxen.

"Ich bin Profi", berichtet er. Zwischen 2007 und 2012 trainierte und kämpfte er unter anderem in Thailand, Malaysia, Kambodscha, Hongkong, Neuseeland und Russland. Er gewann bereits einige Titel bei verschiedenen Organisationen. Er wurde Europameister im Thaiboxen (2006) und im Kickboxen (2009) sowie Deutscher Meister im Kickboxen(2009). "In Deutschland kann man nicht davon leben", stellt er fest. Zehn bis 16 Kämpfe bestreitet er pro Jahr, trainiert und gemanagt von Ralf Hasenohr. Er ist inzwischen selber lizenzierter Trainer und Ausbilder. Ans Aufhören denkt der 34-Jährige noch lange nicht. "Ich bin noch voll motiviert. Solange ich Lust habe, will ich weitermachen."

K-1-Kämpfe

K 1 ist kein eigener Kampfstil, sondern hier treten Athleten aus verschiedenen Kampfsportarten wie Kickboxen, Thaiboxen (Muay Thai), Taekwondo, Karate, Savate, Judo oder klassischem Boxen nach einem aus Japan kommenden Regelwerk gegeneinander an. Ursprünglich wurden die Kämpfe von der Kampfsportorganisation K 1 organisiert, inzwischen aber von anderen. Eine der größten Organisationen ist die 1986 gegründete, weltweit agierende Internationalen Sport Karate & Kickboxing Association (ISKA).