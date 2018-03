Markdorf Esther Seidel und Harald Häuser sind längstens Künstler von Format

Zurückgeblättert: Vor 25 Jahren haben Ex-Schüler des Bildungszentrums Markdorf (BZM) eine Kunstausstellung in der Sparkasse Markdorf gestaltet – darunter Esther Seidel und Harald Häuser.

Eine Kunstausstellung von acht ehemaligen Schülern des Bildungszentrums Markdorf (BZM) im Foyer der Markdorfer Sparkasse anlässlich des 25-jährigen Bestehens des BZM, ist Thema eines SÜDKURIER-Beitrags vom 23. März 1993 gewesen: "Junge Künstler, die in Markdorf einst zur Schule gingen, stellen derzeit in der Schalterhalle der Sparkasse aus. Unter dem Motto ,ehemalige Schüler werden Künstler' sind acht Ehemalige mit ihren Arbeiten präsent: Christiane Beer, Armin Dett, Michael Englisch, Harald Häuser, Oliver Heissner, Thomas Rath, Esther Seidel und Ralf Staiger. Sie haben Plastiken, Grafiken, Objekte und Gemälde ausgestellt."

Zumindest beim Namen Esther Seidel sollte es bei Markdorfs Einwohnern klingeln. Denn die Künstlerin und Bildhauerin, die in Salem geboren wurde und die derzeit im italienischen Seravezza lebt, hat die beiden "Latsche"-Figuren auf dem Brunnen am Latsche-Platz sowie schräg gegenüber in Sichtweite als Pendant die Figuren der "Latsche-Mädels" gefertigt.

"Latsche" sind einst auch als Halbwüchsige oder Halbstarke bezeichnet worden, die im Bereich des Markdorfer Untertors betont lässig dem Müßiggang frönten und die Mädchen beobachteten. Wenn die Mädels auf dem Weg zur nahen Molkerei an der Stelle vorbeikamen, an der heute der Latsche-Brunnen steht, spähte ihnen die männliche Jugend nach.

Esther Seidel hat beispielsweise auch Werke im benachbarten Immenstaad aufgestellt: die Figur des bronzenen Hennschlitters.

Harald Häuser ist ebenfalls schon längst ein renommierter Künstler, der vergangenes Jahr sein 60. Lebensjahr vollendet hat. Er gestaltete 2017 eine Ausstellung im Neuen Kloster von Bad Schussenried und zeigte rund 50 Werke aus seiner vielfältigen Schaffenszeit – darunter neben neuen Großformaten auch Keramikarbeiten. Zustande kam ein Überblick über immerhin 23 Jahre künstlerischen Schaffens.

Häuser, 1957 in Marburg geboren, wuchs in Markdorf und in Paris auf. Nach der Schule studierte er Literaturwissenschaft, Linguistik und Politologie in Konstanz, wechselte dann aber an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, wo er bei Per Kirkeby Malerei studierte. Gemeinsam mit anderen Künstlern gründete Häuser die Künstlergruppe "Kriegfried". Er hatte Einzelausstellungen beispielsweise 1994 in der Deutschen Botschaft in Paris, 1997 im Deutschen Kulturinstitut in Tunis, 1998 in der Maison de la Sarre in Paris oder 1999 im Deutschen Haus in New York.