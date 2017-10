Markdorf Erzbischof Stephan Burger predigt in Markdorf und pocht auf gelebten Glauben

Stephan Burger feiert Markdorfs Stadtjubiläum und zeigt dabei Spuren Gottes während der vergangenen 1200 Jahre auf. Das menschliche Miteinander und die Zugewandtheit machte Stephan Burger zu einem Kernpunkt seiner Predigt.

Erzbischof Stephan Burger hat am Sonntag die Gehrenbergstadt besucht. Der Kopf der Freiburger Diözese leitete eine Eucharistiefeier in St. Nikolaus, wo sich Gläubige aus der gesamten Seelsorgeeinheit versammelt hatten. Erzbischof Burger war von Pfarrer Ulrich Hund, seinem ehemaligen Kommilitonen, aus Anlass des Stadtjubiläums eingeladen worden. Ausdrücklich bedankte sich Burger für diese Einladung, die es ihm erlaube "teilzunehmen an der Markdorfer Feier, bei der auch um die Spuren Gottes während der vergangenen 1200 Jahre geht", so der Erzbischof.

Das menschliche Miteinander und die Zugewandtheit machte Stephan Burger zu einem Kernpunkt seiner Predigt. "Wenn wir uns unseren Schwestern und Brüdern zuwenden", schloss er an das Gleichnis von den treulosen Weingärtnern an, "dann wird nicht mehr gelten, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist." Die Suche nach Selbstbestimmung und eine vermeintliche Toleranz, die in Wahrheit nur Gleichgültigkeit sei, machte Erzbischof Burger als Gründe für eine vielfach zu beobachtende Orientierungslosigkeit in unserer Gesellschaft aus. Wo alle aber nur danach streben, "nach ihrer eigenen Fasson zu leben", dort könne das Fremde auch nicht respektiert werden und ein echter Dialog zwischen Kulturen auch nicht gelingen.

Beispiele fürs Festhalten an der Wahrheit machte Burger aber doch aus: etwa bei der Katholischen Frauengemeinschaft, die in diesen Tagen im Europapark mit 5000 Mitgliedern ein Jubiläum gefeiert hat. Auch die Glaubensmittler nannte Erzbischof Burger, selbst wenn vereinzelt Geistliche allenfalls als schlechte Beispiele taugten. "Das Große, den Inhalt, gilt es im Blick zu behalten", so Burger, und im Alltag umzusetzen. So wie er es jüngst in Jordanien erlebt habe, wo Christen und Muslime gemeinsam Gutes tun.

In der Markdorfer Stadtgeschichte sah der Erzbischof Beispiele für den im Alltag gelebten Glauben: etwa in der Schenkung ans Kloster St. Gallen, etwa in der Schutzmantelbruderschaft. Stephan Burger erwähnte auch die bösen Seiten: die Konfessionsstreitigkeiten, auch Eugenie Guldin, die Opfer des NS-Terrors geworden ist, oder die Erschossenen an der Kirchenmauer. Und trotzdem beharrte der Erzbischof, dass sich "Gott als das Ziel der Geschichte" erkennen lasse. Unter der Voraussetzung freilich, dass die Botschaft der Eucharistie in den Alltag getragen werden, dass Glauben und Hoffnung hochgehalten werden und das die Welt nicht scharf in Gut und Böse aufgeteilt wird.

Nach der Eucharistie-Feier in Markdorfs voll besetzter Hauptkirche, die von Kantor Leander Beck gesanglich und Hornist Máté Vorbiro und Organist Christian Ringendahl instrumental begleitet wurde, lud die Seelsorgeeinheit noch zu einem Empfang, bei dem es Gelegenheit gab, selbst mit Erzbischof Stephan Burger ins Gespräch zu kommen.