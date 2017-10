Markdorf Erzbischof Stephan Burger predigt am Sonntag in St. Nikolaus

Erzbischof Stephan Burger predigt am Sonntag in St. Nikolaus

Markdorf (büj) Am Sonntag kommt Erzbischof Stephan Burger nach Markdorf. Anlass ist das Stadtjubiläum, bei dem die Stadt ihre erstmalige urkundliche Erwähnung vor 1200 Jahren feiert. Kaiser Ludwig der Fromme hatte im Juni 817 die Einkünfte aus mehreren Hofstellen am Gehrenberg dem Kloster St. Gallen überschrieben. Im Rahmen dieses nun schon seit Jahresbeginn gefeierten Jubiläums wird Erzbischof Burger am Sonntagvormittag beim Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche predigen, der um 10 Uhr beginnt. "Weitere Vormittagsgottesdienste in den anderen Pfarreien der Seelsorgeeinheit wird es dann nicht geben", erklärte gestern Vikar Johannes Treffert. Schließlich seien alle zum Mitfeiern eingeladen, wenn der Freiburger Erzbischof nach Markdorf kommt.

Dass Erzbischof Burger zum Stadtjubiläum kommt, liegt nicht zuletzt an der engen Verbindung zur katholischen Kirchengemeinde – genauer zu deren Leiter, Pfarrer Ulrich Hund. Denn Ulrich Hund und Stephan Burger kennen sich vom gemeinsamen Theologie-Studium her. Trotzdem war Pfarrer Hund über Burgers Zusage einigermaßen überrascht, nachdem er ihn zum Markdorf Jubiläum eingeladen hatte.

Über den hohen Besuch aus Freiburg freut sich auch Vikar Johannes Treffert: "Wir waren die Ersten, die Erzbischof Burger zu Priestern geweiht hat." Und natürlich habe es in diesem Rahmen auch nähere Begegnungen gegeben. Schon damals – wie dann auch bei späteren Zusammentreffen – habe Treffert die verbindliche Umgänglichkeit des Erzbischofs schätzen gelernt. "Der Erzbischof ist sehr bodenständig und auch sehr offen", beschreibt ihn Johannes Treffert. Der Vikar erhofft sich außer einem Eingehen aufs Stadtjubiläum bei seiner Predigt am Sonntag auch Zukunftsweisendes von Stephan Burger. Nach einer Phase des raschen Wandels, nach etlichen weitreichenden Veränderungen in der katholischen Kirche erhofften sich insbesondere die Geistlichen, "dass nun der Druck wieder etwas abgebaut werden kann".

Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 8. Oktober, ab 10 Uhr trifft sich die Gemeinde vor der Kirche oder bei Regen im Pfarrhaus zu einem Empfang mit Bischof Burger.