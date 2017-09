vor 14 Stunden Christiane Keutner Markdorf Erstklässler der Pestalozzischule herzlich aufgenommen

Drei Erstklässler beginnen mit ihrer Einschulung in der Pestalozzischule einen neuen Lebensabschnitt. Ihre Mitschüler begrüßten sie mit einem Theaterstück. Was in den Schultüten steckte, war bis zuletzt geheim.