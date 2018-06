Markdorf Erinnerung an eine gelungene Jubiläumsausstellung

Ab sofort ist eine Broschüre zur Markdorfer Stadtgeschichte im Rathaus und Buchhandel erhältlich. Die Verantwortlichen stellten diese bei einem Pressetermin vor.

Ein Jahr nach der Jubiläumsausstellung "1200 Jahre Markdorf" veröffentlicht die Stadt eine Broschüre dazu. Auf 120 Seiten begegnet dem Leser Texte über und Bilder von jenen zahlreichen Exponaten, die vom 4. Juni bis zum 10. Juli in den Räumen der Stadtgalerie zu sehen waren.

Diplom-Restauratorin Michaela Vogel und Stadtarchivar Walter Hutter präsentieren bei einem Pressetermin die Broschüre. Vogel hatte die Jubiläumsausstellung inhaltlich konzipiert, Hutter hatte sie entscheidend unterstützt. Armin Dett und Ralf Staiger, Ausstellungsdesigner aus Konstanz, hatten zusammen mit ihrem Team von "Pragmadesign" die Gestalt von "1200 Jahre Markdorf" in der Stadtgalerie geprägt – und nun einerseits gemeinsam mit Michaela Vogel die Redaktion der Jubiläumssaustellungs-Broschüre übernommen, darüber hinaus aber andererseits die 120-Seiten-Schrift gestaltet.

Bürgermeister Georg Riedmann erinnerte daran, wie glücklich die Umstände der Jubiläumsausstellung gewesen seien. Er hob die Rolle von Michaela Vogel hervor. Dank ihrer guten Verbindungen hätten sich so namhafte Museen und Archive wie etwa das Badische Landesmuseum Karlsruhe oder das Hauptstaatsarchiv Stuttgart bereit erklärt, wertvolle Exponate nach Markdorf zu schicken. In Räumlichkeiten – so unterstrich Michaela Vogel – die eigens für die Ausstellung mit jenen Gerätschaften ausgestattet worden seien, die sowohl fürs richtige Raumklima wie auch für die richtigen Lichtverhältnisse gesorgt haben, so dass die wertvollen Ausstellungsstücke keinen Schaden nehmen konnten.

Die Diplom-Restauratorin rief auch jene Funde ins Gedächtnis, die Früchte ihrer intensiven Nachforschungen im Stadtarchiv, aber auch in anderen Archiven waren. So sei ein noch älteres Wappen als das bisher bekannte von 1236 aufgetaucht – es stammt von 1226 und zähle mit zu den ältesten in der Region, wenn nicht im gesamten Land, vermutet die Diplom-Restauratorin. Weiterhin entdeckt wurde das Protokoll eines Bischofsbesuchs in der Stadt im Jahre 1755. Ebenfalls vergessen worden war ein Salbgefäß aus römischer Zeit. Zu Beginn ihrer Arbeit, so erzählte Michaela Vogel am Rande, habe sie gebangt, ob sie viel mehr als die zwölf allseits bekannten Markdorf-Exponate wie die Markdorfer Münze oder die Schutzmantelmadonna finden würde. Am Ende waren es 120 Zeugnisse, die größtenteils in der Broschüre beschrieben werden.

Erhältlich ist die Dokumentation im Rathaus und im Buchhandel. Sie kostet 9,80 Euro.