Markdorf Erich Wild: Markdorf hat sich zum Unterzentrum entwickelt

CDU-Stadtrat Erich Wild bestimmt seit 20 Jahren die Kommunalpolitik mit. Dafür wird er im Gemeinderat geehrt.

"Ich hätte nie gedacht, wie schnell 20 Jahre rum gehen", sagt Erich Wild beim Gespräch mit dem SÜDKURIER in seiner Wohnung. Entspannt sitzt der 53-Jährige am Wohnzimmertisch und blickt auf viel Erfahrung in der Kommunalpolitik zurück. Was nie zurückgegangen ist, ist sein Interesse an der Entwicklung Markdorfs. Schwerpunktmäßig hat sich Wild auf die Baulandpolitik und die Entwicklung von Gewerbeflächen konzentriert, besonders in den Anfangsjahren waren das große Themen, die aber auch heute noch oder wieder aktuell sind. "Die Ausweisung von neuen Flächen ist schwieriger, zeitaufwendiger und teurer geworden", sagt der gelernte Elektriker und Fernsehtechniker, der in der Bahnhofstraße das Geschäft "Elektro Wild" betreibt.

Die Markdorfer kennen ihn und so konnte er bei seiner ersten Kandidatur bei den Kommunalwahlen 1994 bereits viele Stimmen gewinnen, für den Einzug in den Gemeinderat reichte es allerdings nicht. Mit 32 Jahren rückte er 1997 für den verstorbenen Stadtrat Heinz Koners nach. "Es war mir damals sehr bewusst, dass ich ein wichtiges Ehrenamt übernehme", so Wild. Ein Ehrenamt, das ihm heute noch sehr viel Freude und Spaß macht, vor allem die Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums schätzt er sehr. Auch 2019 möchte er sich wieder aufstellen lassen.

Es waren und sind spannende Themen mit denen sich Wild beschäftigt. "Markdorf hat sich von einer beschaulichen Kleinstadt zum Unterzentrum entwickelt". Nachverdichtung, Schul- und Kindergartenentwicklung und Bischofsschloss sind seiner Meinung nach die wichtigsten Punkte auf der Agenda. "Wir müssen eine Prioritätenliste erstellen und dementsprechend einen zeitlichen Rahmen für die Realisierung haben", sagt Erich Wild. Wohnflächen werden dringend benötigt. "Auch wenn die Verdichtung nicht immer schön ist, so ist sie notwendig." Der Erwerb des Bischofsschlosses durch die Stadt sei die richtige Entscheidung gewesen. Beim Umzug des Rathauses sei es wichtig, dass man sich im vorgegebenen finanziellen Rahmen bewegt. "Schließlich kommen bei der Schul- und Kindergartenentwicklung auch noch einige Kosten auf die Stadt zu". Für das Rathausareal wünscht er sich eine Mischung aus Wohnen, Gastronomie und Hotel. Und für Markdorf wünscht er sich, dass moderates Wachstum weiter gelinge und "wir die Aufgaben, die anstehen, einigermaßen zeitnah und problemlos umsetzen können".