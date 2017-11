Markdorf Erdnagel-Großkunst-Filmacht: Weltraumabenteuer schlägt Sozialstudie

Drei Filmteams traten mit ihren Beiträgen bei der Erdnagel-Großkunst-Filmnacht im Markdorfer Theaterstadel an. Die schrägen Streifen sorgten für viele Lacher im Publikum.

Filmkunst von ihrer wahren, authentischen und eindrücklichen Seite, das ist die Erdnagel-Großkunst-Filmnacht im Markdorfer Theaterstadel. Zum 20. Mal präsentieren die verwechslungsgleichen Robert oder Bernd, alias Markus Petretti und Rainer Weishaupt, Filme, die berühren, die nahe gehen – oder auch nicht. Das ist nämlich völlig egal. Denn nach wirklichen künstlerischen Regeln läuft das, was an diesem Abend zu sehen ist, nicht wirklich ab, vielleicht aber doch, nur merkt es der Zuschauer halt nicht. Ganz ohne Regeln geht es aber dann doch nicht: In ein hartes, ein forderndes Korsett von Begriffen wird jeder Beitrag gezwungen, der in die schonungslose Wertung des Publikums gelangen möchte. Die Filmemacher waren vor die eisenharte Herausforderung gestellt, die Begriffe Ananas, Sascha Hehn, Knieaufleger, Antanztrick, Plätzler, Ieberboi, Pornobalken, Pfffffffff und Schrebergarten in ihren Machwerken unterzubringen. Darüber hinaus galt es den Allerweltssatz "I bin leise wie an Meisle!" einzuflechten und gleichzeitig den allseits gefürchteten "Schreitbagger" komplett zu negieren. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe.

Drei Filmteams stellten sich diesem Wagnis, gleichwohl in dem Bewusstsein, einen Paradigmenwechsel in der Filmkunst zu riskieren, nichts könnte mehr am Ende so sein wie zu Beginn.

Ja, die Welt war tatsächlich noch eine andere, bevor die "Vorfilmers" mit ihren aufrüttelnden Werbespot für das lebensunterstützende Sprachassistenz-System Aleksa starteten. Auch die "Filming People" – immerhin Gewinner des Vorjahres – sorgten für glasige Blicke inniger Irritation mit ihrer kritischen Sozialstudie über eine Gruppe oberschwäbischer Mütter, die sich dabei beobachten ließen, wie sie einen Tag zusammen mit ihren Kindern und Männern im Kindergarten meistern.

Doch der klare Gewinner war das Team "Royal with Cheese" mit der futuristischen Film-Noir-Groteske über einen schwäbischen Astronauten und seine Abenteuer. Doch ein Wermutstropfen bleibt bei all der filmischen Großkunst: Es fehlten ganz klar badische Beiträge.