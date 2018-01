Markdorf Engpass im Vollzugsdienst von Markdorf: Die Knöllchen hatten drei Wochen Pause

Seit Weihnachten gibt es einen Engpass im Vollzugsdienst der Stadt. Eine neue Mitarbeiterin ist ab dem 1. Februar im Dienst.

Der Eindruck der SÜDKURIER-Redaktion vom Donnerstag hat nicht getäuscht (wir berichteten in einer Glosse über die Wildparker während des Wochenmarkt-Vormittages): In Markdorf sind in diesem Jahr noch keine Parkverstöße geahndet worden, der ruhende Verkehr wurde seit Weihnachten nicht mehr kontrolliert. Ganz freiwillig geschah dies nicht, wie Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilt. Direkt vor Weihnachten habe die Stadt den Kontrolldruck bewusst ein wenig herausgenommen, sagt Hess. Danach sei die Parkraumüberwachung schlicht mangels Personal ausgefallen.

Der Grund: Auf November hatte Ambrogio Laginestra, der eine der beiden 50-Prozent-Stellen im städtischen Gemeindevollzugsdienst innehatte, gekündigt und nach Weihnachten weilte Robert Trapp, der andere Vollzugsbedienstete, im Urlaub. Weil Trapp sich nun für diese Woche krank melden musste und er nach Laginestras Ausscheiden der einzige Parkraumkontrolleur war, mussten Kontrollen und Knöllchen seit den Weihnachtstagen ruhen. Das soll sich nun mit Beginn der kommenden Woche aber wieder ändern, sagt Hess. Ab Montag werde Trapp wieder kontrollieren. Verstöße sollen dann auch wieder mit Strafzetteln geahndet werden. Entzerren dürfte sich die Situation dann mit dem neuen Monat: Am 1. Februar wird die Nachfolgerin von Laginestra ihre Stelle antreten, wie ihr Vorgänger und wie Trapp als Halbtagsbedienstete.

Hess verhehlt nicht, dass auch ihm das wilde Parken am Donnerstag ein Dorn im Auge war. Es scheine tatsächlich, dass vermutlich wegen des fehlenden Kontrolldrucks seit Weihnachten das Falschparken wieder zugenommen habe, bestätigte der Amtsleiter den Eindruck der Redaktion. "Die Bürger sollten sich darauf einstellen, dass wir künftig wieder verstärkt kontrollieren und Verstöße auch ahnden", sagt Hess.