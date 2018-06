Markdorf Endlich! Ittendorfer dürfen sich auf weicheres Wasser freuen

Wie gut ist das Wasser in Markdorf? Gibt es genügend Wasser und warum hat es unterschiedliche Härtegrade? Alexander Belard und Gerhard Gmeiner von Stadtwerk am See stellten den aktuellen Sachstand vor und zeigten auf, in welchen Bereichen Maßnahmen und Verbesserungen anstehen, um die Qualität zu erhalten und weiter auszubauen.

"Wasser ist unser höchstes Gut", sagte Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2018 der Wasserversorgung in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Markdorf bezieht sein Wasser aus dem Brunnen Bermatingen (sechs Prozent), dem Brunnen Stadel (sieben Prozent) sowie Fremdwasser vom Stadtwerk am See (87 Prozent). Dann gibt es noch die Quelle Harresheim, die derzeit außer Betrieb ist, eine Inbetriebnahme ist aber geplant. Alexander Belard und Gerhard Gmeiner von Stadtwerk am See stellten den aktuellen Sachstand vor und zeigten auf, in welchen Bereichen Maßnahmen und Verbesserungen anstehen, um die Qualität im Bereich der Wasserversorgung zu erhalten und weiter auszubauen.

Wer kümmert sich um die Wasserversorgung in Markdorf?

Die Stadt Markdorf hat zum 1. Februar 2017 der Stadtwerk am See GmbH in Friedrichshafen die technische Betriebsführung für das Wasserrohrnetz übergeben. Seit 2018 werden auch sämtliche Wasseranlagen von Stadtwerk am See betreut, das heißt, das Unternehmen kümmert sich in enger Abstimmung mit dem Stadtbauamt um alle technischen Belange der Wasserversorgung. "Das war ein hervorragender Beginn der Partnerschaft", lobte Bürgermeister Georg Riedmann die Zusammenarbeit.

Wie lang ist das Markdorfer Leitungsnetz?

Markdorf verfügt über ein Leitungsnetz von 164,5 Kilometer Länge. 2017 kam es zu 31 Rohrbrüchen – der Durchschnitt liegt in Baden-Württemberg bei 18 je 100 Kilometer Versorgungsleitung. "Wir haben hohe Wasserverluste, da schneidet Markdorf nicht gut ab", sagte Gerhard Gmeiner. Die Erneuerungstrategie sieht nun vor, 1,8 Kilometer Rohre pro Jahr zu erneuern. "Hier werden wir eine erhöhte Rate fahren, um dem Stau zu kompensieren". Die meisten Brüche seien durch Lochfraß entstanden. Man möchte die Versorgungsunterbrechungen minimieren sowie Wasserverlust und Reparaturkosten senken.

Warum stehen Maßnahmen in Ittendorf an?

Bislang bezog der Ortsteil sein Wasser aus dem Brunnen Bermatingen. Sollte dieser je ausfallen, gibt es keine Notfallversorgung. Daher wurde bereits vor einigen Jahren im Zuge des Breitbandausbaus von Markdorf nach Ittendorf Rohre verlegt, hier fehlen noch Teilstücke. Dann würden die Ittendorfer ihr Wasser aus Markdorf und aus Bermatingen beziehen, dass dann im Hochbehälter Breitenbach gemischt wird. "Zu welchen Mischverhältnis steht noch nicht fest", sagt Michael Schlegel. Das muss der Gemeinderat entscheiden. Da hängt auch mit den Kosten zusammen: Während die Stadt für das eigene Wasser aus Bermatingen und Stadel nichts bezahlt, wird das Fremdwasser eingekauft. Auch die Riedheimer haben Mischwasser und einen Härtegrad von 16. In Ittendorf liegt dieser derzeit bei 22. "Der Härtegrad liegt nicht in der öffentlichen Hand", erklärt Alexander Belard. Die Wasserversorger müssen dafür sorgen, dass hygienisch einwandfreies Wasser in ausreichender Menge verfügbar sei. "Wir haben qualitativ ein sehr hochwertiges Wasser", so Schlegel. Die "Härte" mache sich vor allem bei technischen Geräten bemerkbar, hier muss man aber als Privatperson handeln, beispielsweise mit Entkalkungsanlagen. Arnold Holstein (FW) hatte zuvor festgestellt, dass härteres Wasser große Schäden verursache. Bis 2021 soll das Projekt "Mischwasser für Ittendorf" abgeschlossen sein.

Was ist für die Zukunft geplant?

Der Hochbehälter Lichtenberg soll erweitert werden. Diese dort vorgehaltene Wassermenge von 1200 Kubikmeter ist inzwischen zu gering, diese Menge wird zu Spitzenzeiten an einem Tag verbraucht. Die Pumpen im Pumpwerk Riedwesen, die unter anderem den Hochbehälter versorgen, laufen derzeit laut Michael Schlegel an ihrer Kapazitätsgrenze, in Spitzenzeiten bis zu 21 Stunden am Tag. Auch hier sind Umbaumaßnahmen erforderlich, die Maßnahme soll noch 2018 erfolgen. Die Pumpen können somit durch längere Ruhezeiten entlastet und Lichtenberg schneller gefüllt werden. Die anstehende Erweiterung soll den unter Denkmalschutz stehenden Hochbehälter Möggenweiler kompensieren, der mit seinen rund 300 Kubikmeter fasssenden Wasserbehälter aus technischer Sicht nicht mehr den rechtlichen Anforderungen entspricht. "Wir möchten Möggenweiler erhalten, aber stilllegen", so Schlegel. "Das ist sinnvoll", so Alfons Viellieber (CDU), der wissen wollte, wie es mit einer Notwasserversorgung aussieht.

Gibt es eine Notwasserversorgung?

Wird eine Notwasserversorgung benötigt, wird die Quelle Harresheim aktiviert. Hier habe man bereits Totholz aus dem Quellgebiet entfernt und mirkrobiologische Untersuchungen durchgeführt. Des Weiteren ist ein Netzverbund mit dem Deggenhausertal (2019) geplant und wenn die Verbundleitung zwischen Markdorf und Ittendorf (ca. 2022) fertig ist, kann Wasser vom Brunnen Bermatingen bezogen werden, wofür voraussichtlich der Bau eines Pumpwerks zur Förderung ins Netz Markdorf vorgesehen ist. "Was passiert mit der Grundwasserversorgung, wenn es einen Stromausfall gibt"?, fragte Erich Wild (CDU). Darauf antwortete Michael Schlegel: "Wir haben eine Notstromversorgung als Notstromaggregat, für den wir auch einen kleinen Obulus zahlen. Der ist immer mal in Betrieb, beispielsweise von der Feuerwehr, und funktioniert."