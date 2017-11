Markdorf Elisabethenmarkt-Wochenende steht vor der Tür

In Markdorf hält das Elisabethenmarkt-Wochenende, das vom 10. bis zum 14. November stattfindet, zahlreiche Attraktionen für seine Besucher bereithält: darunter einen Vergnügungspark, einen verkaufsoffenen Sonntag und einen Krämermarkt.

Wenn der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft liegt, kleine Kinder auf dem Karussell vor Freude strahlen, man in der linken Hand ein Glückslos hält und in der rechten die Zuckerwatte, dann ist Elisabethenmarkt-Wochenende in Markdorf. Ein Markt, der Tradition hat in der Gehrenbergstadt und urkundlich zurückverfolgt werden kann bis in das 15. Jahrhundert. Mittlerweile ist aus dieser 500-jährigen Tradition ein langes Marktwochenende geworden, das vom 10. bis zum 14. November, zahlreiche Attraktionen für seine Besucher bereithält: darunter einen Vergnügungspark, einen verkaufsoffenen Sonntag und einen Krämermarkt.

Der Vergnügungspark auf dem Marktplatz bietet dabei neben der Vielfalt an Attraktionen dieses Mal auch neues. "Wir haben ein neues Fahrgeschäft", erklärt Jesica Kuhn vom städtischen Ordnungsamt: Den Bayern-Lift, eine Art Rundkarussell, das der ganzen Familie Spaß bereiten soll. Ansonsten, so Kuhn, bleibt alles beim Altbewährten: "Die meisten Schausteller aus den Jahren zuvor sind auch diesmal wieder mit dabei. Ein Grund hierfür sei, dass man in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit ihnen gemacht habe, so Kuhn. Den Vergnügungsparks eröffnen am Freitag, 10. November, um 15 Uhr Hauptamtsleiter Klaus Schiele und Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess, die gemeinsam Bürgermeister Georg Riedmann vertreten werden, der "terminlich verhindert ist", so Kuhn. Fünf Tage, bis zum Dienstag, 14. November, können sich die Besucher dann durch die Fahrgeschäfte, Jahrmarktsbuden und Naschstände probieren, die vom Autoscooter über den Schießwagen bis hin zur Crêperie reichen.

Wer nach dem Rummel etwas Entspannung benötigt, für den bietet sich am verkaufsoffenen Sonntag, 12. November, ein Bummel durch die Einkaufsstraßen an. Hier präsentieren Geschäfte ihre Winterkollektion und die Einzelhändler den Besuchern ihr abwechslungsreiches Programm – mit verschiedenen Aktionen, Kaffee und Kuchen, Unterhaltung und besonderer Beratung. "An diesem Sonntag kann man sich von der neuen Herbstmode und ihren Farben inspirieren lassen“, freut sich Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Dabei kommen aber nicht nur die Erwachsenen auf ihre Kosten. So können sich beispielsweise Kinder beim Kinderschminken in der Panda-Apotheke, die an diesem Wochenende ihr zehnjähriges Bestehen feiert, kreativ anmalen lassen. "Die Händler lassen sich immer wieder etwas einfallen", findet Lucie Fieber. "Jedes Jahr gibt es neue Ideen, um den Einkauf zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen."

Wem nach diesem Sonntag noch immer die Inspiration für Weihnachtsgeschenke fehlt, dem hilft vielleicht ein Gang über den Krämermarkt am Montag, 13. November. Denn dann füllen über 100 Händler aus Markdorf, aber auch aus der umliegenden Region, die Straßen mit ihren Ständen und bieten dort die verschiedensten Waren feil: Taschen und Kleidung, Bücher und Spielsachen, Kräuter, Gewürze und Tees. Zudem wird es das allererste Mal einen Stand mit Hundeartikeln geben. "Wir versuchen natürlich, den Besuchern ein möglichst großes und vielfältiges Warenangebot zu präsentieren", so Anna-Lena Bauder vom Ordnungsamt, die für die Vergabe der Stände zuständig ist. Entsprechend wurden auch die Händler ausgewählt. Bis zu 150 hatten sich beworben. Letztendlich zugelassen wurden 102 – bis jetzt. Denn die Zahl, so Anna-Lena Bauder, könne sich erfahrungsgemäß bis kurz vor dem Krämermarkt noch ändern.

Dass das Elisabethenmarkt-Wochenende etwas besonderes ist, dessen ist sich Lucie Fieber sicher: "Es ist ein Familienfest. Man dreht auf dem Jahrmarkt ein paar Runden, fährt mit dem Karussell oder dem Autoscooter, genießt Zuckerwatte, gebrannte Mandeln oder einen Schokoapfel, um dann durch die Stadt zu schlendern und sich inspirieren zu lassen".