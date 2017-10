Markdorf Einwohnerversammlung: Bürger sorgen sich um die Markdorfer Altstadt

Die Einwohnerversammlung in der Stadthalle hat sich hauptsächlich den Themen Innenstadtentwicklung, Bahngelände und Straßenverkehr gewidmet. Insbesondere die Marktstraße ist für die Anwohner eine zentrale Lebensader.

Lang nicht alle Sitzplätze in der Stadthalle waren zur Einwohnerversammlung besetzt. Doch die Bürger, die gekommen waren, diskutierten eifrig mit Bürgermeister Georg Riedmann und seinen Amtsleitern. Zentrale Themen waren Innenstadtentwicklung, Bahngelände und Straßenverkehr. "Ich mache mir große Sorgen um die Altstadt", sagte etwa Clemens Rid. Der Markdorfer äußerte Bedenken, dass die langen Bauphasen, die im Rathaus-Areal geplant sind, die Marktstraße stark beeinträchtigen werden – unter anderem durch Baustellenverkehr. Allgemein wünscht sich Rid, dass eine Quartierentwicklung angestrebt wird. "Jedes Haus muss mit einbezogen werden", sagte er und schlug vor, einen speziellen Sanierungsbeauftragten wie in Ravensburg anzustellen, der die Innenstadtentwicklung speziell im Blick hat. "Die Marktstraße ist die zentrale Lebensader, der heimelige Teil", sagte Rid. Bürgermeister Riedmann versicherte, dass im Zuge der Maßnahmen im Rathaus-Areal eine Baustraße unterhalb vom Rathaus hin zum Hexenturm vorgesehen ist. "Die schweren Baugeräte sollen nicht durch die Marktstraße und Ulrichstraße fahren", erklärte Riedmann. In Sachen weitere Entwicklung sagte der Bürgermeister: "Die Gebäude in der Altstadt sind praktisch zu 100 Prozent in privatem Besitz." Die Besitzer müssten also überlegen, wie die Zukunft ihrer Häuser aussehen könne. Für die Zukunft der Marktstraße seien die Geschäftsflächen entscheidend. Für Baufragen kann sich Riedmann indes einen Gestaltungsbeirat vorstellen.

Nachfragen gab es zu Bischofsschloss, Adler und Doschhaus. Ein Bürger fragte, ob es beim Umbau des Bischofsschlosses bei der veranschlagten Summe von knapp 12 Millionen Euro bleibe, oder nicht eher 18 Millionen Euro anfielen. Worauf Riedmann erklärte, dass es sich bei den 12 Millionen Euro um eine Schätzung aus dem Jahr 2015 handele. Er kann nicht ausschließen, dass die Bauarbeiten im und um das Bischofsschloss teurer werden. Das ehemalige Gasthaus Adler ist Bestandteil einer anderen Maßnahme. Nämlich der Überplanung des Rathaus-Areals. Beim Doschhaus wird hingegen auf einen privaten Investor gehofft. Franz Frick bat darum, dass sich des Bahngeländes angenommen wird. Dieses sei verwahrlost, sagte Frick. "Wir haben bei der Bahn angefragt, ob sie uns die Anlage verkauft", berichtete Riedmann. Dies habe die Bahn abgelehnt. Derzeit wird eine Verpachtung geprüft. Gerne würde Bürgermeister Riedmann dort Parkplätze schaffen. Doch er rechnet damit, dass es länger dauert, bis die Deutsche Bahn eine Entscheidung bezüglich der Verpachtung getroffen hat. Rund um das Thema Bahngelände kam bei der Einwohnerversammlung die Frage nach einer Bahnunterführung oder einem Bahnübergang zur Ensisheimer Straße auf. Ernst Arnegger plädierte für eine Unterführung im Bereich des Bahnhofs. "Ich meine, dass die Bahn nicht aus der Verantwortung gelassen werden kann", sagte Arnegger und zog den Vergleich zu den Gemeinden Salem, Meckenbeuren und Friedrichshafen. Dort hat die Deutsche Bahn laut Arnegger investiert.

Riedmann erläuterte darauf, dass "die Bahnsteige in Markdorf bei der DB in den nächsten 30 Jahren nicht auf dem Plan stehen". Deshalb will die Gemeinde eine Bahnüberführung schaffen – immer in Abstimmung mit der Deutschen Bahn. Nicht um den Bahnverkehr, sondern um den Straßenverkehr drehte sich die Wortmeldung eines Anwohners aus der Spitalstraße. Er beklagte, dass bis um 23 Uhr Fahrzeuge durch die Stadt rasten und "stark an der Bundesstraße abbremsen". Der Bewohner regte eine Geschwindigkeitsüberwachung an der Spitalstraße an. Da das Landratsamt für die Überwachung des fließenden Verkehrs zuständig ist, muss Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess dies in Friedrichshafen vorschlagen. Hess animierte die Bürger dazu, sich die Nummernschilder der Autos aufzuschreiben und dann bei der Polizei als Zeugen zur Verfügung zu stehen. Diskutiert wurde ferner über die Situation an der Ravensburger Straße. Eigentlich sind die Bürger tagsüber durchgängig von stockendem Verkehr betroffen. Einer der Zuhörer meinte, durch Ampeln und Fußgängerampeln blockiere der Verkehr zusätzlich. Riedmann erklärte, dass es die Ampeln aufgrund der stark befahrenen Bundesstraße brauche. "Der Kern des Verkehrsproblems bei uns in der Stadt ist der Verkehr aus dem Salemertal", sagte Riedmann. Der Bürgermeister hofft, dass dieser Umstand bei den Planungen zur Bundesstraße 31 entsprechendes Gewicht erhält.

Wirtshaus

Eine Zuhörerin erkundigte sich zum Wirtshaus am Gehrenberg. "Ich bin aktuell der Meinung, dass der Eigentümer kein Interesse hat, das noch mal öffentlich zu diskutieren", sagte Bürgermeister Georg Riedmann. Derzeit gebe es keine Gespräche. Riedmann nimmt an, dass der Pachtvertrag weiterläuft. Aufgrund des restriktiven Bebauungsplans sei es ohnehin schwierig, da oben etwas zu entwickeln.