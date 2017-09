Markdorf Einschulungsfeier an der Jakob-Gretser-Grundschule

Bei der Einschulungsfeier der Jakob-Gretser-Grundschule freuen sich 109 neue Schüler auf ihren ersten Schultag. Auch für Rektor Andreas Geiger ist es eine Premiere. Ein Vater eines Erstklässlers sichert sich ein Selfie mit dem Schulleiter.

Vier Tage nach Schulbeginn sind die Erstklässler der Markdorfer Jakob-Gretser-Grundschule eingeschult worden. Rektor Andreas Geiger begrüßte die 94 Mädchen und Jungen, die nun ein Jahr lang die Klassen 1a bis 1d besuchen werden. Außerdem hieß er die 15 neuen Schüler der Vorbereitungsklasse herzlich willkommen. In der Sporthalle hatten sich Eltern und Verwandten der Erstklässler nach dem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche eingefunden. Wie seit vielen Jahren üblich, gestalteten die Zweitklässler ein Programm, das ihre neuen Mitschüler auf die Schule einstimmte.

Denn außer "zusammen mit den anderen Kindern ganz viel Spaß zu haben", wie Rektor Geiger den Schulalltag ankündigte, gebe es auch manches zu lernen. "Spaghetti essen und Schuhe binden." Das könnten die Erstklässler bereits. Seine kleine Umfrage zeigte dann, dass sie durchaus wissen, was auf sie zukommt: Rechnen, Schreiben und Lesen.

"Buchtänzerinnen", "Einbaukühe" und "Kuschelecken" waren die Beispiele dafür, wie wichtig der achtsame Umgang mit Buchstaben ist. Fehlt der Bauchtänzerin das A, das C in der Einbauküche oder gar das D in der Kuscheldecke, so bleibt vom ursprünglichen Sinn kaum noch was übrig. Überraschendes erlebten keineswegs nur die Kinder und deren Eltern. Auch Andreas Geiger staunte nicht schlecht, als sich ein Vater nach der Begrüßungsfeier kurzerhand mit seinem Handy ein Selfie mit dem Rektor sicherte. "Das war eine Premiere", erklärte Geiger lachend. "Seit 25 Jahren bin ich Schulleiter, aber das war das erste Selfie mit mir."

Erheblich öfter dagegen dürfte er auf den zahlreichen Fotos und Videos zu sehen sein, die die Eltern während der gestrigen Einschulungsfeier aufgenahmen. Die Einschulung ist für jede Familie ein bedeutsamer Tag. Ob womöglich in allzu großem Umfang, das war die Frage, die der Rektor zur Diskussion stellte. Die Contra-Stimmen sprechen von übertriebenem Brimborium, sagte Geiger. Für Pro-Stimmen sei der Aufwand angemessen in Anbetracht der Wichtigkeit des Einschulungstages.

Heike Vass zählt sich zu jenen, die dem Einschulungstag ein gewisses Gewicht beimessen. Schon weil sich die Kinder so sehr darauf freuten, sei dies ein besonderer Termin. Marcos Artime kennt die Einschulung anders – beziehungsweise mit weitaus weniger Aufwand. Er ist in Spanien aufgewachsen. "Dort kannte ich die Schultüten gar nicht." Ebenso ging es Eva Fagerlund aus Schweden. Sie findet es gut, dass die Einschulung ein Tag ist, "an dem die Familien zusammenkommen." Während die Eltern in der Turnhalle saßen, warteten Großeltern, Tanten und Onkel bei Kaffee und Brezeln in der Mensa.