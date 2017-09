Deggenhausertal Einschulungsfeier an der Grundschule Deggenhausertal

Auch in Deggenhausertal wurde ein neuer Jahrgang eingeschult. Die neue Rektorin der Grundschule begrüßte die Erstklässler und gab ihnen wichtige Tipps mit auf den Weg.

Deggenhausertal – Der erste Schultag in der Grundschule Deggenhausertal ist nicht nur für die Kinder ein ganz besonderes Ereignis. Auch für die Eltern, Geschwister und Großeltern hat die Einschulung eine ganz besondere Bedeutung. Für die Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt, in dem sie sich weiterentwickeln. In früheren Zeiten galt noch die Volksweisheit: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Dieses Bonmot ist heutzutage überholt. Denn die Einschulung ist nurmehr eine weitere Stufe des lebenslangen Lernens.

Um den Schülern den Eintritt in den Schulalltag als unvergessliches Fest zu gestalten, hatten sich die Lehrer gemeinsam mit den Schülern der höheren Klassen ein tolles Programm einfallen lassen. Die Zirkus-AG zeigte ihr Können in einer beeindruckenden Vorstellung. Neu bei der Einschulungsfeier war, dass Ulla Wagner, Birgit Zweifel und Sabine Sierek, verantwortlich für die Ganztagsbetreuung, für Fragen der Eltern zur Verfügung standen.

Auch für die neue Rektorin Maike Steininger war das Fest im Feuerwehrgerätehaus Wittenhofen die erste Einschulung. "So wie die Clowns unterschiedlich farbige Clownsnasen haben, seid ihr auch alle verschieden", sagte Steininger in ihrer Begrüßungsrede. Jeder Mensch sei anders und werde auch in seiner Einzigartigkeit geschätzt. Den Eltern gab die neue Rektorin einen Rat mit auf den Weg: "Geben Sie Ihrem Kind Sicherheit, Halt und Zutrauen, dass sich Ihr Kind selbst entdecken darf und damit seinen Platz im Leben finden kann." Das sei das beste Rüstzeug, das den Kindern mitgegeben werden könne.

Positive Erfahrungen machten die Kinder stark und frei im Denken, sagte Steiniger. Die Schule lebe das Prinzip Vielfalt vor und sehe es als ihre Aufgabe an, dass sich die Kinder zum Positiven entwickeln und eine positive Einstellung zu lebenslangem Lernen bekommen. Hierzu werde jedes Kind in seiner Einzigartigkeit angenommen. Die Schule ermögliche, die vorhandenen Talente zu fördern und gleichzeitig neue Talente zu entdecken. So könnten die Kinder mehr Verantwortung für sich und die Umwelt übernehmen und ihren Platz im Leben finden. Die Schulleitung und das Lehrerkollegium freuten sich, mit den Kindern diesen Weg zu gehen.