Markdorf Einsatz für das Gesicht der Stadt

Die Arbeit des früheren Fördervereins zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorf wirkt bis heute. Das wurde im Rahmen des Jubiläums 1200 Jahre Markdorf wieder deutlich. Die letzte Vorsitzende des 2014 aufgelösten Vereins, Ines Velten, erklärte, die Mitglieder hätten für die Stadt tolle Arbeit geleistet. Sie brachten viel ehrenamtliches Engagement und finanzielle Beteiligung ein, damit Gebäude und Kulturgüter renoviert werden konnten.

Markdorf – Das Jubiläum 1200 Jahre Markdorf rückt die historischen Kultur- und Baudenkmäler in das Bewusstsein. Heute nur noch wenigen im Bewusstsein dürfte allerdings sein, dass viele dieser historischen Bauten aus Initiative und mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorf zwischen 1975 bis zur Auflösung im Juni 2014 restauriert wurden. Das berichtet Ines Velten, Gründungsmitglied und viele Jahre Vorsitzende des Vereins.

Damals, in den 70er Jahren, gab es einen Bauboom und Diskussionsrunden, wie die Innenstadt attraktiver werden und der Verkehr herausgenommen werden könnte, erinnert sich Ines Velten. Aus einer dieser Gesprächsgruppen entwickelte sich der Förderverein mit zunächst etwa 17 Mitgliedern. Von den Gründungsmitgliedern leben nur noch das Ehepaar Zitzlsperger und Ines Velten.

Zunächst versuchte der Verein, die Renovierung von Privathäusern mit historischer Bedeutung anzustoßen, die optisch nicht mehr in gutem Zustand waren. Die damaligen Eigentümer hatten nicht genug Geld für große Fassadenarbeiten, erläutert Ines Velten. Parallel begann mit Zuschüssen durch das Landesdenkmalamt, des Landratsamts und Beteiligung der Stadt auch die Renovierung öffentlicher Gebäude und von Kulturgut von historischem Interesse.

Dazu gehörten die Instandsetzung des Wegs zum Altschoss (1977), die Restaurierungen am Untertor, vom Tordurchgang bis zur Fassadenrenovierung (1979 bis 1981), das Ittendorfer Bild (1982), der Hexenturm (1981 bis 1984), der Stadtsoldat mit Kopie (1988 bis 1991), die Mauritiuskapelle (1991 bis 2000), der Latschebrunnen (1998 bis 2002), der Bildstock in Wangen (2006 bis 2008) sowie die stählernen Flamberge, Schwerter (2006 bis 2008). Soweit möglich, packten die Mitglieder auch selber kräftig mit an. Insgesamt hat der Förderverein in diesen Jahren für die Projekte rund 175 000 Euro ausgegeben, berichtet Ines Velten. Etwa alle zwei Jahre veranstaltete der Verein auch Ausstellungen.

Aber woher kam das Geld für die Projekte? Ein Teil aus den Mitgliederbeiträgen, ein anderer aus Spenden und vor allem vom Hobbymarkt, den der Verein ab 1976 jedes dritte Wochenende im November veranstaltete. „Wir waren die Ersten, die solch einen Markt in der Region veranstalteten“, sagt Ines Velten. Anfangs seien hier bis zu 5500 Euro hereingekommen. Doch die aktiven Mitglieder des Vereins wurden immer älter, sodass zunächst die Musikfreunde Markdorf einstiegen und dann den Markt übernahmen, den es bis heute gibt. Nachdem 2014 der Vorstand aus Altersgründen nicht mehr weitermachen wollte, fanden sich keine Nachfolger, obwohl der Verein zu diesem Zeitpunkt rund 160 Mitglieder hatte. Ines Velten löste ihn daraufhin auf Beschluss der Vereinsversammlung auf.

Verbittert ist die 73-Jährige deswegen nicht. „Wir haben alle gut gearbeitet“, stellt sie fest. Auch die Möglichkeiten zu ehrenamtlichen Engagement hätten sich seit den 70er Jahren verändert. Bei vielen passe ein Vereinsengagement schon rein zeitlich aufgrund der heutigen Arbeitswelt nicht mehr hinein, ohne dass andere Dinge, wie die Familie und Erholungsmöglichkeiten, darunter leiden müssten. Im Moment sieht sie auch keinen Bedarf für einen solchen Förderverein in Markdorf.

Kulturdenkmäler

Der SÜDKURIER wird mit Blick auf 1200 Jahre Markdorf in einer kleinen Serie Kultur- und Baudenkmäler vorstellen, die für die Stadt historisch bedeutsam sind und bei deren Restaurierung auch der Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorf mitgewirkt hat. Erscheinen werden die Folgen wöchentlich.