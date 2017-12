Markdorf Eine Soforthilfe für Menschen in Not

Eine Soforthilfe für Menschen in Not

Eine Spende der EnBW über 4000 Euro fließt in ein Projekt des Mehrgenerationenhauses (MGH) Markdorf, das Bedürftige finanziell unterstützt. Über einige besonders bestürzende Fälle berichteten Renate Hold und Waltraud Zeller-Fleck vom MGH.

Markdorf (lre) "Das Geld hilft uns, Taten zu vollbringen anstatt nur Worte zu finden", freut sich Renate Hold vom Leitungsteam des Mehrgenerationenhauses (MGH) über die 4000-Euro-Spende von EnBW. Zugute kommen soll der Betrag dem Projekt "Familien in Not", das Menschen – Familien oder Alleinstehenden – in ausweglosen Situationen unbürokratische Soforthilfe leistet.

Mit Beträgen zwischen 50 und 100 Euro wurde in der Vergangenheit Menschen mit verschiedensten Problemen unter die Arme gegriffen: So sollte bei einer Familie der Strom abgestellt werden, bei einer weiteren fehlte es im Winter an Geld für Feuerholz und eine andere wiederum konnte sich die Wandfarbe für das beim Auszug erforderliche Streichen nicht mehr leisten. "In solchen Fällen können wir mit dem Geld kurzfristig von einem Tag auf den anderen helfen", freut sich auch Waltraud Zeller-Fleck als Mitglied des Leitungsteams am MGH. Zudem komme jeder gespendete Cent auch eins zu eins an. "Dieses Projekt dient wie das gesamte MGH dazu, den sozialen Zusammenhalt zu fördern", findet Rico Goede, EnBW-Kommunalberater. In der heutigen Zeit, so ergänzt er, sei das eine besonders wichtige Aufgabe.

Renate Hold erinnert sich an einen Fall, der ihr besonders nah ging. Eine junge Markdorferin, die im Zuge des Handy-Betrugsskandals in Friedrichshafen unwissentlich mehrere Handyverträge abgeschlossen hatte, erhielt plötzlich Rechnungen von monatlich über 170 Euro. "Die Frau bezog Arbeitslosengeld II", erzählt Hold. "Sie konnte sich ab Mitte des Monats oft kein ordentliches Essen mehr leisten." Bezahlen konnte sie die Rechnungen irgendwann auch nicht mehr. Als dann ein Inkassounternehmen beauftragt wurde, wandte sie sich in ihrer Verzweiflung an das MGH. "Um die ärgste Not abzuwenden, hat der Spendentopf des MGH ihr dann einen zeitlichen Puffer verschafft", so Hold. Genau das sei auch der Gedanke des Projekts: Eine Hilfestellung möchte man geben.

Erreichbar ist das MGH telefonisch unter 0 75 44 / 91 29 65 oder via E-Mail unter info@mgh-markdorf.de.