Markdorf Ein Jahr Kleiderladen in der Bussenstraße

Der Kleiderladen in der Markdorfer Bussenstraße will sich an keine bestimmte Zielgruppe wenden. Stattdessen möchte er Anlaufstelle sein für Menschen, die günstige Textilien suchen. Ein Besuch nach einem Jahr.

Alles für alle. So heißt sein Konzept. Der Kleiderladen in der Markdorfer Bussenstraße will sich an keine bestimmte Zielgruppe wenden. Stattdessen möchte er Anlaufstelle sein für Menschen, die günstige Textilien suchen. Und die nicht stört, dass ihre neue Bluse, ihr neues Kleid oder ihre neuen Schuhe durchaus nicht neu sind, sondern bereits von einer Vorbesitzerin, einem Vorbesitzer getragen worden sind. "Wir sind aber kein Secondhand-Geschäft" betont Evi Gräble-Kopp, Co-Organisatorin des 46 Quadratmeter messenden Kleiderladens mit seinen 30 Quadratmetern Verkaufsfläche. Schließlich werde hier kein Gewinninteresse verfolgt. Die sehr geringen Beträge für ein Sakko, für ein Hemd, eine Handtasche oder einen Gürtel stellen lediglich einen Beitrag zur Miete dar. Deren Hauptanteil teilen sich die beiden großen Kirchengemeinden. Hinzu kommen seit gut einem Jahr Zuschüsse von der Freiburger Erzdiözese sowie der Caritas-Stiftung.

Antje Wilton hat gerade den Kleiderladen betreten. Unterm Arm trägt sie eine große Kunststofftasche. Die 46-Jährige will spenden. "Sachen, die ich wohl nicht mehr tragen werde", erklärt Antje Wilton. Weniger weil ihr diese Röcke, diese Pullover nicht mehr gefallen, sondern "weil ich reduzieren möchte", wie sie erklärt. All diese Textilien seien noch sehr gut in Schuss. Eher wenig getragen, schienen sie ihrer Besitzerin eigentlich überflüssig. Doch in den Altkleider-Container mag sie sie nicht entsorgen. "Vielleicht leisten die Sachen ja jemand anderem noch gute Dienste", hofft Antje Wilton.

Der ökologische Gedanke spielt eine immer größere Rolle. Das erklärt Gerda Dilger. Die Kleiderladen-Mitorganisatorin beobachtet schon seit längerem, dass sich ihr Kundenspektrum immer stärker verschiebt. Kamen anfangs vor allem Bedürftige, Menschen, bei denen das Einkommen für den Gang ins normale Bekleidungsgeschäft kaum ausreicht, so finden sich unterdessen immer mehr Markdorfer ein, die sich ganz bewusst gegen die Einbahnstraßen des Konsums entschieden haben. Menschen wie Antje Wilton, die bringt was sie nicht mehr braucht, aber gelegentlich auch mitnimmt, was sie selber gut gebrauchen kann. Dies mit gleich zwei Positiv-Effekten: zum einen spart sie im Vergleich zum gewerbsmäßigen Bekleidungshandel und zum anderen hilft sie beim Ressourcen-Sparen.

Ihre frisch gespendeten Kleidungsstücke liegen inzwischen auf dem kleinen Tisch im Nebenraum des Kleiderladens. Wo sie von Helga Fischer inspiziert werden. "Wir achten schon sehr genau darauf, dass auch alles sauber ist", erklärt die ehemalige Kinderkrankenschwester, während sie in die Tasche des Rocks tastet, ob dort noch etwas drin ist. "Manchmal finden sich Taschentücher", schmunzelt Helga Fischer, "einen Hunderteuroschein habe ich aber noch keinen entdeckt." So auch dieses Mal. Der Rock wird wieder ordentlich zusammengelegt und wandert auf einen Stapel. "Leider haben wir keine Lagerkapazität", erklärt die Kleidungs-Kontrolleurin. Die Kindersachen gehen gleich ans Mehrgenerationenhaus, mit dem man seit je eng zusammenarbeitet. Was jedoch nicht in die Saison passt: die Shorts, die Badeanzüge, die Sommerblusen, das wandert nun im Winter nach Friedrichshafen zur Kleidersammlung des Deutschen Roten Kreuzes.

Fortgegeben werden auch Textilien, die Risse oder andere Schäden zeigen. Die wandern dann zu den Markdorfer Segelfliegern, in deren die Vereinskasse aufbessernde Altkleidersammlung.

Gerda Dilger wünscht sich, dass sich das Platz-Problem bald löst. Zusammen mit dem grundlegenden Raumproblem. Da der Kleiderladen nicht mehr viel länger an seinem Standort in der Bussenstraße bleiben kann, suchen dessen 13 ehrenamtlich engagierten Betreiber neue Räumlichkeiten. "Die natürlich möglichst günstig liegen sollten", so erklärt Evi Gräble-Kopp. Wenns geht ebenso zentral wie die jetzige Adresse, die dem Kleiderladen nicht nur zahlreiche neue Kunden beschert hat, sondern auch solche, die nicht unbedingt auf den Preis eines neuen Kleidungsstücks schauen müssen. Ebenso wichtig, sagt Gerda Dilger, "ein Schaufenster, damit die Leute sehen, was wir Schönes zu bieten haben".

Szenenwechsel – Adventsfeier im Jugendraum im Haus im Weinberg. Evi Gräble-Kopp und Gerda Dilger haben ihre Mitstreiterinnen eingeladen. Ehrenamtliche Helfer, die Kleiderspenden sortieren oder bei der Ausgabe helfen. So wie Maklina Mirza. Die gelernte Altenpflegerin aus Syrien, "will hier was tun." Ihre Landsmännin Khamael Alabduh kam, "um besser Deutsch zu lernen". So der Rat, der ihr im Mehrgenerationenhaus gegeben wurde. Und Halima Hussein führte die Neugier in den Kreis der Helferinnen. Auch sie möchte sich gerne einbringen. Im Kleiderladen, wo es für alle etwas gibt, helfen auch alle mit.

Der Kleiderladen

Der Kleiderladen in der Bussenstraße wurde im November 2016 eröffnet. Hervorgegangen aus der Kleiderkammer in der Mittleren Kaplanei, einer unter anderem von der katholischen Seelsorgeeinheit und den "Caritas-Konferenzen" gestützten Anlaufstelle, arbeitet das Kleiderladen-Team mit dem Mehrgenerationenhaus, der Tafel und mit dem Freundeskreis Flucht und Asyl zusammen. Geöffnet ist der Kleiderladen dienstags und donnerstags von 9 bis 12 und donnerstags auch von 15 bis 18 Uhr. (büj)