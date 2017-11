Markdorf Ehrung der Weltmeister aus der Roboter-AG

Im Sommer holten die Bodensee-Krokodile der Roboter-AG am BZM den Weltmeistertitel im Roboterfußball – und wurden nun geehrt

Im Sommer holten sie sich beim RoboCup 2017 in Nagoya, Japan, den Weltmeistertitel: das Team Bodensee-Krokodile der Roboter-AG am Bildungszentrum Markdorf (BZM). Zu diesem Anlass feierte das Gymnasium nun seine Weltmeister, die sich im Roboterfußball gegen 21 Teams aus 20 verschiedenen Ländern durchsetzen konnten. Einer dieser Sieger ist Tim Zimmermann. "Bei mir hat es gedauert, bis wir begriffen haben, was wir gemeinsam im Team erreicht haben", erzählt er. Mittlerweile jedoch sei es bei jedem angekommen. "Ein tolles Gefühl", so der 18-jährige Schüler, der die Jahrgangsstufe 2 am Gymnasium besucht.

"Wir sind stolz auf euch, und auf den Pokal", verkündete Rektorin Diana Amann bei der Ehrung der Weltmeister im Theatersaal des BZM. Und auch Christian Heinzel, der die Roboter-AG und somit auch die Bodensee-Krokodile seit einem Jahr betreut, ist glücklich. "Es war ein langer Weg", erinnert er sich. "Wir haben viel Zeit investiert und an unzähligen Wettbewerben teilgenommen, um unsere Roboter immer weiter zu optimieren." Möglich geworden, so ergänzt er, sei das vor allem durch die Motivation und das Engagement des gesamten Teams. "Eine großartige Leistung", lobte auch Thomas Hilbert, Leiter der Abteilung Schule und Bildung beim Landratsamt. Er brachte neben den Glückwünschen auch einen Scheck über 16 950 Euro mit. Geld, das die Roboter-AG benötigt, um interessierten Schülern weiterhin alle Möglichkeiten zur technischen Entfaltung zu bieten. Seit 2008 besteht die Roboter-AG am BZM. Was im kleinen begann, nämlich mit zwölf Schülern, entwickelte sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem immer größeren und erfolgreicheren Projekt – mit mittlerweile 40 Schülern und zehn Teams.

Sieben Weltmeisterschaftsteilnahmen stehen zu Buche. Zwei Mal holte man den Titel. "Ein Umstand, auf den wir stolz sein können", erklärte auch Bürgermeister Georg Riedmann, der in den erfolgreichen Nachwuchs-Ingenieuren die Unternehmensgründer von morgen sieht und somit einen Gewinn für den Wirtschaftsstandort Markdorf.