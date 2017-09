vor 16 Stunden Jan Manuel Heß Markdorf Dreifacher Fliegertag am 1. Oktober

Höher, schneller und spektakulärer soll es am 1. Oktober, 10 bis 18 Uhr, auf und am Segelflugplatz in Markdorf zugehen. Im Rahmen der 1200-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt laden die Segelfliegergruppe, die Modellfluggruppe und der Bogenschützenclub zu einem großen Tag der offen Tür ein, für den sie sich allerhand haben einfallen lassen. Bei allen drei Vereinen heißt es dann: staunen, anfassen und ausprobieren.