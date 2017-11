Markdorf Diskussion um Abschaffung der Unechten Teilortswahl: Ablehnung der Ittendorfer wirkt

Der Antrag von Umweltgruppe (UWG), Freien Wählern (FW) und SPD zur Abschaffung der Unechten Teilortswahl löst eine heftige politische Debatte aus. Nach Protesten des Ortschaftsrats Ittendorf ist man sich in den Fraktionen von UWG und FW nicht mehr einig. Am kommenden Dienstag wird im Gemeinderat über das Thema diskutiert.

"Mit so einer heftigen Reaktion habe ich nicht gerechnet. Es war allerdings klar, dass unser Antrag in den Ortsteilen nicht mit Begeisterung aufgenommen wird", sagt die Fraktionsvorsitzende der Umweltgruppe (UWG) im Gemeinderat, Susanne Deiters Wälischmiller, zur einstimmigen Ablehnung der Abschaffung der unechten Teilortswahl durch den Ortschaftsrat Ittendorf. Der Antrag war von den Gemeinderatsfraktionen der Umweltgruppe, Freien Wähler (FW) und der SPD beantragt worden. Überrascht über die Heftigkeit ist auch FW-Fraktionsvorsitzender Dietmar Bitzenhofer. Er bedauert: "Leider wird die Diskussion nur auf den einen Gedanken 'man nimmt uns etwas weg' reduziert." "Veränderungen lösen in der Regel Abwehrhaltungen aus, insbesondere wenn persönliche Betroffenheit entsteht", meint Uwe Achilles, SPD-Fraktionsvorsitzender.

Im Ortschaftsrat gab es Stimmen, die sich enttäuscht zeigten, nicht vorher eingebunden worden zu sein. "Wir haben schon vor einigen Monaten in der Fraktionssitzung über den Antrag gesprochen. Zu diesen Sitzungen werden auch die Ortschaftsräte eingeladen. Da noch nicht klar war, wann der Antrag im Gemeinderat eingebracht wird, sind wir aber nicht zu sehr in die Tiefe gegangen", berichtet Deiters Wälischmiller. Als der Antrag im Gemeinderat gestellt wurde, sei sie in Urlaub gewesen. "Der Ablauf war wirklich unglücklich", sagt sie. Bitzenhofer erläutert, dass es Gespräche in der Fraktion dazu gegeben habe. Zwei der Fraktionskollegen, die auch Ortschaftsräte sind, seien dagegen. Eine Haltung gibt es bei der UWG nicht mehr. "Bei der Antragstellung war die Fraktion noch geschlossen für die Abschaffung, durch die Diskussion mit der 'Basis' hat sich dies geändert.

Nun sind sowohl in der Umweltgruppe als auch innerhalb der Fraktion die Meinungen unterschiedlich", so Deiters Wälischmiller. "Die SPD steht hinter der Schaffung eines gemeinsamen Wahlbezirks", erklärt Achilles.

Der Ortschaftsrat Riedheim wird am Montag seine Stellungnahme zur Abschaffung der unechten Teilortswahl abgeben. Tags darauf berät der Gemeinderat. Bei der UWG und den FW gibt es keinen Fraktionszwang. Eine Schwächung der Ortschaften sehen weder Deiters Wälischmiller noch Bitzenhofer und Achilles. "Die Stadtteile haben weiterhin ihre politischen Vertreter durch Ortsvorsteher und Ortschaftsräte. Die Angst, dass aufgrund der geringeren Einwohnerzahl und dem Wegfall der Quote keine Stadtrats-Kandidaten der Ortschaften mehr in den Stadtrat gewählt werden, sehe ich gar nicht", sagt Bitzenhofer: "Schade, dass wir in den Köpfen nach über 40 Jahren noch nicht 'die Stadt Markdorf' geworden sind." Das Argument, die Belange der Ortschaften könnten zu wenig berücksichtigt werden, weisen die drei zurück. "In 18 Jahren meiner Amtstätigkeit habe ich bei allen Abstimmungen immer die Sache und nie die räumliche oder lokale Zuordnung gesehen. Dieses kann ich durchaus auch bei allen anderen Mitglieder des Gemeinderats erkennen", so Bitzenhofer.

Blick zu den Nachbarn

In Bermatingen wurde die Abschaffung der unechten Teilortswahl einstimmig im Gemeinderat am 22. Januar 2013 beschlossen. Im Ortschaftsrat Ahausen war zuvor die Abstimmung knapper: vier Stimmen dafür, drei dagegen. Die Argumente von Befürwortern und Gegnern glichen denen in der jetzigen Markdorfer Diskussion. Das Hauptargument in Bermatingen war allerdings, dass durch das Wachstum der Gemeinde der Teilort Bermatingen mit 10,6 Prozent über- und die Ortschaft Ahausen mit 38,8 Prozent im Gemeinderat unterrepräsentiert waren, wie der damalige Hauptamtsleiter Matthias Kienle in der entscheidenden Sitzung erläuterte. Bei der Kommunalwahl 2014 wurden dann vier, statt zuvor drei Ahauser in den Gemeinderat gewählt.