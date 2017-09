vor 5 Stunden SK Markdorf Diskogäste mit Pfefferspray attackiert

Drei Männer haben am Sonntag gegen 5 Uhr einen 25-Jährigen vor einer Diskothek an der Riedheimer Straße in Markdorf mit Pfefferspray attackiert. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei mehrere Menschen verletzt.