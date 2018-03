Markdorf Die schönsten Ostereier sind weiß

Beim Blick auf den Marktstand empfiehlt Giovanni Gangale auf dem Wochenmarkt Markdorf Eier aus Bodenhaltung, die von Konrad Reisch kommen.

Markdorf (büj) Noch herrscht relative Ruhe. "Spätestens nächste Woche wird das vorbei sein", erklärt Giovanni Gangale. Er ist eigentlich Metzger und hilft heute nur aus am Eier-Stand von Konrad Reisch. Gangale erzählt, dass Konrad Reisch krank sei, weshalb er ihn, seinen Standnachbarn schon seit Jahren, beim Wochenmarkt vertrete.

"Alles von Freiland-Hühnern", weist Gangale auf die Paletten und Kartons, die sich vor ihm stapeln. "Komplett ohne Gentechnik und aus Bodenhaltung", fährt er fort. Dass er sich so gut auskennt mit den Federvieh-Produkten, hänge damit zusammen, dass dieselben Qualitätsstandards angelegt werden. Gangale erzählt: "Wir verzichten bei unseren Schwäbisch-Hällischen Landschweinen völlig auf jede Masthilfe." Keine Chemie, so laute auch nebenan das Credo bei Eierhändler Reisch. Mehr noch: Es sei das Futter aus eigener Erzeugung, das für die gesunde gelbe Farbe der Dotter sorge – "ganz ohne Karotin", versichert der Metzger aus Aulendorf.

Apropos Farbe: "Die beste Farbe für Eier ist weiß", findet Giovanni Gangale. "Dann kann man sie selber bemalen", beendet er seinen Scherz. Natürlich seien die bunten Eier am Stand schon stark nachgefragt. Aber auch da gelte: "Der eigentliche Run geht erst nächste Woche los."

Dann, unmittelbar vor der Karwoche, bleibt immer noch genug Zeit, dekorative Kreativität beim Gestalten der Ostereier zu entfalten. Das ist, wie der Blick ins Lexikon zeigt, zwar ein christlicher Brauch, der jedoch viel später aufkam, als die alte Fruchtbarkeitssymbolik vermuten lässt. Im Mittelalter war es zunächst nur die rote Farbe, die, an das Rot der Festliturgie angelehnt, zum Eierfärben benutzt wurde. Jene uns heute so vertraute Buntheit der Eier begegnet erst sehr viel später – seit dem 17. Jahrhundert. Wie alt aber die Vorstellungen sind, die sich vom Genuss von Eiern wahre Wunderwirkungen versprechen, bleibt ungeklärt. Giovanni Gangale jedenfalls beobachtet, dass die Eier-Käufer andererseits auch keine gesteigerte Skepsis zeigen. "Solange keine Lebensmittelskandale durch die Medien geistern, kaufen die Leute – und vertrauen uns." Was für Eier wie für Fleisch gelte.