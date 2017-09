Markdorf Die Zukunft der Mobilität in Markdorf

Der Gemeinderat diskutiert erste Konzept-Ideen. Es geht um den Innenstadt-Verkehr, eine Blaue Zone und den ÖPNV.

Wuchtig mit einem einstündigen Vortrag kam es daher am Dienstagabend und intensiv wurde darüber diskutiert: Der Gemeinderat hat den ersten Entwurf des Mobilitätskonzeptes für Markdorf zur Kenntnis genommen und Anregungen für den weiteren Prozess abgegeben. Gutachter Dirk Kopperschläger vom Aalener Büro Brenner Bernard stellte seine ersten Maßnahmenvorschläge vor, ebenso wie die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung im März in der Stadthalle. Seine Analyse hatte Kopperschläger aufgeteilt in Themenblöcke (siehe Erklärtexte und Infokasten). Die Räte hatten während seines Vortrages und danach die Gelegenheit zu Stellungnahmen. 340 so genannte Nennungen hatten die Bürger in der Stadthalle abgegeben, davon waren 246 konkrete Vorschläge, die sich teils wiederum auf eng abgegrenzte Details bezogen hätten.

Diskussionsbedarf ergab sich im Gremium erstmals als es um das Thema Verkehrsberuhigung am Stadtgraben ging. CDU-Rat Alfons Viellieber sah vor allem den dann vermehrt abfließenden Verkehr auf der Weinsteig kritisch. Dazu würde er sich eine Alternative wünschen. Generell kritisch beurteilte FW-Chef Dietmar Bitzenhofer die angedachten Einbahnstraßenregelungen, vor allem für die Jahnstraße. Sein Fraktionskollege Jens Neumann schlug diesbezüglich ein Parkverbot in der Jahnstraße vor und die Beibehaltung der Befahrbarkeit in beide Richtungen. Auch SPD-Sprecher Uwe Achilles konstatierte, es fehle noch "die zündende Lösung für den Nord-Süd-Verkehr" durch die Innenstadt. Martina Koners-Kannegießer (CDU) bezeichnete den Stadtgraben als "Knackpunkt": "Der macht mir noch Sorgen.

" Einig waren sich alle Fraktionen, dass man für diese grundsätzlichen Fragen noch Zeit zur Entscheidungsfindung benötige. Einig waren sich aber viele Räte auch darin, dass man aus dem Gesamtkonzept Mobilität ein, zwei Themen abtrennen und rasch angehen könne, da sie unproblematischer seien. Achilles, UWG-Sprecherin Susanne Deiters Wälischmiller und Christiane Oßwald (UWG) sprachen sich dafür aus, das Thema Blaue Zone nun zeitnah umzusetzen.

Neumann fragte dazu an, ob es möglich sei, die Firmenparkplätze in der Innenstadt ebenfalls zu Zwei-Stunden-Plätzen umwidmen zu können. Andernfalls würden Dauerparker vermehrt auf diese Areale, wie etwa den Neukauf-Parkplatz in der Mangoldstraße, ausweichen. Dies sei ohne weiteres möglich, so Ordnungsamtsleiter Jürgen Heß. Einzige Voraussetzung: Der Firmeninhaber beantrage dies und die Straßenverkehrsbehörde ordne es an. Dann könnte auch auf diesen Stellplätzen der Vollzugsdienst die Einhaltung der Parkfrist kontrollieren und Verstöße ahnden. Voraussichtlich im November wird das Thema Mobilität erneut auf die Agenda kommen. Bis dahin wird das Büro die Anregungen in die nächsten Stufen des Konzeptes einarbeiten.

Der Stadtgraben

Für den Stadtgraben, der verkehrsberuhigt werden soll, stellte Kopperschläger vier Varianten vor. Ziel sei, die Altstadt besser mit der Hauptstraße zu verknüpfen. Dafür müsse man Verkehr aus dem Stadtgraben herausnehmen. Zwei Varianten sehe er als am ehesten zielführend an:

Variante 3: Der Stadtgraben wird zur Einbahnstraße Richtung Süden, der Verkehr von Süd nach Nord wird über die Ittendorfer Straße und die Weinsteig geführt. Damit die Hauptstraße nicht noch mehr belastet wird, wird die Jahnstraße zur Einbahnstraße Richtung Osten.

Der Stadtgraben wird zur Einbahnstraße Richtung Süden, der Verkehr von Süd nach Nord wird über die Ittendorfer Straße und die Weinsteig geführt. Damit die Hauptstraße nicht noch mehr belastet wird, wird die Jahnstraße zur Einbahnstraße Richtung Osten. Variante 4: Der Stadtgraben wird zur Einbahnstraße Richtung Norden, die Jahnstraße Einbahnstraße Richtung Westen.

Diese Varianten, so Kopperschläger, würden rund 50 Prozent des Verkehrs aus dem Stadtgraben herausnehmen. Diese 50 Prozent würden sich dann aber an anderer Stelle, also Ittendorfer Straße, Weinsteig, Jahnstraße, Hauptstraße und den umgrenzenden Straßen wiederfinden. Eine Lösung ohne Verlagerung von Belastungen sehe er nicht: "Jede dieser Maßnahmen bewirkt eine Verkehrszunahme an anderen Orten." Die Variante 3 habe den leichten Vorteil, dass der Hauptverkehr aus den Wohngebieten im Norden zu den Firmen im Süden am frühen Vormittag stattfinde, die Straße also nachmittags, zur Haupteinkaufszeit, nur relativ schwach befahren wäre. Der Bereich am Untertor könne außerdem als verkehrsberuhigte Zone ausgebaut und farblich abgehoben umgestaltet werden.

Radverkehr und Fußgänger

Radverkehr: 144 der 340 Bürgernennungen aus der Informationsveranstaltung im März in der Stadthalle hatten sich alleine auf Radverkehrsthemen bezogen, also mehr als ein Drittel. Das zeigt: Der Radverkehr in Markdorf wird als deutlich verbesserungswürdig angesehen. Es gibt aber bereits einen Runden Tisch Radverkehr, der Probleme und Fragen bearbeitet. Moniert werde vor allem die fehlende Radverkehr-Infrastruktur, so Kopperschläger. Bedarf bestehe aber auch an öffentlichen Radabstellanlagen. Markdorf sei zwar generell gut versorgt, es fehle aber an abschließbaren Boxen für hochwertige Räder oder auch an einer E-Bike-Station mit Lademöglichkeit. Beides wäre am Bahnhof denkbar. Angehen sollte die Stadt einen Lückenschluss im Bereich Konrad-Adenauer-Straße und L 205. Dort wird der einseitige innerstädtische Radweg zu einem beidseitigen an der L 205. Fürs gefahrlosere Wechseln von der einen zur anderen Straßenseite müsste eine Querung eingerichtet werden. Die kann die Stadt aber nur beantragen, der Bau ist Sache des Landes.

144 der 340 Bürgernennungen aus der Informationsveranstaltung im März in der Stadthalle hatten sich alleine auf Radverkehrsthemen bezogen, also mehr als ein Drittel. Das zeigt: Der Radverkehr in Markdorf wird als deutlich verbesserungswürdig angesehen. Es gibt aber bereits einen Runden Tisch Radverkehr, der Probleme und Fragen bearbeitet. Moniert werde vor allem die fehlende Radverkehr-Infrastruktur, so Kopperschläger. Bedarf bestehe aber auch an öffentlichen Radabstellanlagen. Markdorf sei zwar generell gut versorgt, es fehle aber an abschließbaren Boxen für hochwertige Räder oder auch an einer E-Bike-Station mit Lademöglichkeit. Beides wäre am Bahnhof denkbar. Angehen sollte die Stadt einen Lückenschluss im Bereich Konrad-Adenauer-Straße und L 205. Dort wird der einseitige innerstädtische Radweg zu einem beidseitigen an der L 205. Fürs gefahrlosere Wechseln von der einen zur anderen Straßenseite müsste eine Querung eingerichtet werden. Die kann die Stadt aber nur beantragen, der Bau ist Sache des Landes. Fußgänger: Die nicht mehr zeitgemäße Unterführung an der B-33-Durchfahrt Höhe Bischofsschloss empfiehlt Kopperschläger abzuschaffen und durch eine oberirdischen Querung zu ersetzen. Dagegen sprach sich Kerstin Mock (CDU) aus, die darauf verwies, dass dies ein stark genutzter Schulweg sei und sie die Unterführung für sicherer für Kinder halte als eine oberirdische B-33-Querung. Bedarf an zusätzlichen Querungsmöglichkeiten sieht der Experte am Marktplatz. Dort gebe es nur eine Querung und die sei an der falschen Stelle. Dies könne die Stadt im Zuge der Rathausareal-Neuplanung angehen und dort dann gleich auch eine verkehrsberuhigte Zone ausweisen.

ÖPNV und Kfz-Verkehr

ÖPNV: Das Dilemma: Viele Bus- und Bahnverbindungen seien nicht optimal, aber die Planungshoheit liegt nicht bei der Stadt. Die naheliegendste Lösung laut Kopperschläger: Eine gemeinsame Stadtbus-Kooperation mit dem Stadtverkehr Friedrichshafen zu entwickeln. "Das ist unser wichtigster Vorschlag", so der Gutachter. Nötig sei auch die Aufwertung des Bahnhofgebäudes. Dazu informierte Bürgermeister Georg Riedmann, dass die Deutsche Bahn der Stadt bereits ein Angebot über die Kosten für eine Nutzung der bisherigen DB-Räume im Erdgeschoss durch Stadt gemacht habe. Es handele sich um "eine hohe fünfstellige Zahl, die wir investieren müssen, um vernünftig über das Gebäude verfügen zu können", sagte er. In 2019 könne es soweit sein.

Das Dilemma: Viele Bus- und Bahnverbindungen seien nicht optimal, aber die Planungshoheit liegt nicht bei der Stadt. Die naheliegendste Lösung laut Kopperschläger: Eine gemeinsame Stadtbus-Kooperation mit dem Stadtverkehr Friedrichshafen zu entwickeln. "Das ist unser wichtigster Vorschlag", so der Gutachter. Nötig sei auch die Aufwertung des Bahnhofgebäudes. Dazu informierte Bürgermeister Georg Riedmann, dass die Deutsche Bahn der Stadt bereits ein Angebot über die Kosten für eine Nutzung der bisherigen DB-Räume im Erdgeschoss durch Stadt gemacht habe. Es handele sich um "eine hohe fünfstellige Zahl, die wir investieren müssen, um vernünftig über das Gebäude verfügen zu können", sagte er. In 2019 könne es soweit sein. Kfz-Verkehr: Hier waren mögliche Kreisverkehre ein zentrales Thema. Eingerichtet werden könnten sie anstelle der Ampelkreuzungen Zeppelinstraße/Ravensburger Straße und Ravensburger Straße/Stadtgraben. Die Verkehrsanalyse habe ergeben, dass an diesen Stellen Kreisverkehre den Verkehr problemlos aufnehmen könnten und sogar noch einen Puffer von 10 Prozent mehr Verkehr hätten. Ob Ampel oder Kreisverkehr besser sei, lasse sich nur mit einer akribischen Verkehrsfluss-Simulation ermitteln. Ein Kreisverkehr am Bahnübergang an der Ensisheimer Straße sei hingegen nicht möglich, wegen der Gefahr des Rückstaus über die Bahngleise. Dort müsse der Verkehr weiterhin per mit dem Bahnübergang gekoppelter Ampelanlage abgewickelt werden. Bei der Führung des Kfz-Verkehrs gehe es um zweierlei: Die Verkehre aus dem Innenstadtbereich eher herauszunehmen und die Altstadt besser mit der Hauptstraße zu verknüpfen (siehe Infokasten "Der Stadtgraben").

Parken und die Blaue Zone