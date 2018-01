Die Suche endet im Rathaus

Im Markdorfer Fundbüro sind so manche kuriose Sachen dabei. Dabei erleichtert das Onlineportal der Stadt das Suchen und Finden

Markdorf (set) Das Fundbüro von Markdorf liegt in der Zentrale im Rathaus, ein kleiner Raum rechts nach dem Eingang. Wer eine Auskunft im Zusammenhang mit dem Rathaus benötigt, findet an dieser Stelle einen Ansprechpartner. Dabei ist die Zentrale wie ein Bankschalter aufgebaut: Eine große Glasscheibe, in deren Mitte eine kleine ovale Öffnung eingelassen ist, durch die der Besucher mit Claudia Geßler sprechen kann. Sie organisiert die Zentrale und nimmt Fundsachen entgegen.

Claudia Geßler hat in ihrer Tätigkeit im Rathaus schon so einige Fundsachen gesehen: "Ich hatte bereits Kleidung, Gebisse, Hörgeräte bis hin zu Einkaufskörben, Geldbeuteln, Schlüsseln oder Ausweisen", sagt sie. Sobald ein Finder eine Sache in das Fundbüro bringt, nimmt sie den Fund in das Computer-System des Rathause auf. Danach verpackt sie ihn in eine Kunststofftüte, nummeriert und lagert ihn ein. Sobald dieser Vorgang beendet ist, kostet die Bearbeitungsgebühr genau 1,50 Euro.

"Wir bewahren jede Fundsache sechs Monate lang auf", erklärt Claudia Geßler und ergänzt: "Nach Ablauf der Frist schreiben wir den Finder an und fragen ihn, ob er die Fundsache haben möchte." Falls ja, muss er den Fund binnen 14 Tagen abholen. Jedes neue Fundstück erscheint im Amtsblatt und auf dem Internetauftritt der Stadt Markdorf. Dort ist ein Online-Portal, das unter dem Namen Fundinfo zu finden ist. "Wer etwas verloren hat, kann an erster Stelle das Suchgebiet und danach den Radius bestimmen. Anschließend gibt er darunter eine Kategorie an, wie beispielsweise Schlüssel oder Kleidung", erklärt die Rathaus-Mitarbeiterin.

Danach werden die Fundsachen versteigert oder vernichtet. "Wir geben gut erhaltene Fahrräder und Kleidung an das Mehrgenerationenhaus", sagt sie. Der Rest werde versteigert. Das übernimmt Standesbeamter Norbert Klöck. "Häufig versteigern wir Mobiltelefone und Schmuck", sagt Klöck und ergänzt: "Das eingenomme Geld fließt in die Stadtkasse." So komme das Geld wieder der Allgemeinheit zugute.

Informationen im Internet: