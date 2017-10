Markdorf Die Qualität der Weintrauben stimmt

In Markdorf erwartet man einen guten Weinjahrgang 2017. Die Ernte wird allerdings etwa 30 Prozent niedriger ausfallen als in den Vorjahren, wurde zu Beginn der Weinlese deutlich. Einen Zwischenbericht zum Weinbau in Markdorf wird es im Januar im Gemeinderat geben.

Auf eine "hoffentlich erfolgreiche Ernte", so Bürgermeister Georg Riedmann, stießen auf der Wangener Halde die Verantwortlichen und Lesehelfer zum Ende der Hauptweinlese auf den rund fünfeinhalb Hektar des Spitalfonds Markdorf an. Rebmeister Hubert Gutemann musste allerdings die Erwartung leicht dämpfen. Die Ernte wird mit geschätzten 47 000 Kilogramm etwa 30 Prozent niedriger ausfallen als in den Vorjahren. "Wir haben durch den Frost im Frühjahr deutliche Einbußen", stellte er fest, besonders in Mitleidenschaft gezogen waren die niedriger gelegenen Flächen. "Alle Anlagen unterhalb der Straße waren vom Frost betroffen", so Gutemann. Weitere Probleme verursachten die Kirschessigfliege und die Nässe, insbesondere der starke Niederschlag Anfang September. Alle drei Faktoren seien kein Markdorfer Problem, sondern hätten Deutschland und weite Teile Europas getroffen. "Aber ich bin mit der Qualität zufrieden, vor allem beim Roten", meinte Gutemann: "Es wird ein ordentlicher Jahrgang."

"Die Lese ist zehn Tage früher als normal", berichtete der Rebmeister der Spitalstiftung: "Es ist die früheste, die ich in meinem Leben erlebt habe", so Gutemann: "Dieses Jahr war die Fäulnis das Ausschlaggebende." Hätte man weiter zugewartet, hätte diese mehr um sich gegriffen. Bestimmt werden die Lesetermine durch die Winzer im Hagnauer Winzerverein, die vor der Ernte mit rund 25 Winzern alle Rebanlagen inspizieren, erläuterten Gutemann und Riedmann. Ein weiterer Faktor sei der Klimawandel, der die Ernte in den vergangenen 15 Jahren immer weiter nach vorne geschoben habe. Gutemann attestierte den Trauben dennoch eine ordentliche Zuckerkonzentration.

Der Spätburgunder habe etwa 85 Grad Oechsle und der Müller-Thurgau 75 Grad Oechsle. Bürgermeister Riedmann betonte, dass maßgebliche Teile des bekannten und beliebten "Hagnauer Burgstalls" von der Wangener Halde stammen. Trotz der Ernteausfälle sei es kein Problem, den Markdorfer Eigenbedarf zu decken. "Den Wein kann Markdorf nicht leer trinken", meinte der Rebmeister. Die Haupternte soll am Mittwochmittag fertig sein, es folgen noch geringe Mengen roter Sorten.

Die unterdurchschnittliche Ernte bedeutet wieder Verluste für den Rebbetrieb des Spitalfonds. "Im Januar wird es einen Zwischenbericht von Herrn Gutemann geben", sage Riedmann. Der Gemeinderat werde dann beurteilen, wie es weitergeht. Klar sei aus seiner Sicht, dass im Bewusstsein der Bevölkerung der Markdorfer Wein ein unumstößlicher Wunsch sei. Man werde über Strukturveränderungen reden, so der Bürgermeister. Der Rebbetrieb habe in den vergangenen zwei Jahren nur Verlust eingefahren, weil Neuanpfanzungen vorgenommen werden mussten, die man zuvor versäumt hatte. 40.000 Euro kostet dies pro Hektar. Auch neue Maschinen sind nötig. "Man hat versucht, ohne Investitionen Gewinn zu erzielen", kommentierte Riedmann Entscheidungen vor seiner Zeit.