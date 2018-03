Markdorf Die Musikfreunde Markdorf blicken nach Skandinavien

Jahreshauptversammlung mit Ausblick auf den nächsten Chorauftritt mit einer skandinavischen Jazz-Band.

"Eine beträchtliche Bugwelle musikalischer Art" habe das vergangene Jahr bereitgehalten, sagte Uli Vollmer, Chor-Dirigent der "Musikfreunde Markdorf" bei der jüngsten Hauptversammlung des Vereins. Damit meinte Vollmer die vielen Konzert-Auftritte des Musikfreunde-Chors, die sich im vergangenen Jahr verschoben hatten und deshalb für viel Arbeit sorgten. Denn im Jubiläumsjahr 2017 galt es, einen Beitrag zur 1200-Jahresfeier der Stadt zu leisten: Gemeinsam mit der Stadtkapelle Markdorf führten die Musikfreunde Carl Orffs szenische Kantate "Carmina burana" auf. Und mit Blick auf 500 Jahre Reformation sangen sie in St. Nikolaus Bachs Kantate "Eine feste Burg ist unser Gott". Beides große Kompositionen, die seinen Sängerinnen und Sängern einiges an zusätzlicher Probenarbeit abverlangt habe, so Chorleiter Vollmer. Und die Nachwirkungen dieses Konzert-Marathons, der im vergangenen Frühjahr bereits mit einem fulminanten Konzert in der Stadthalle begonnen hatte, seien noch immer zu spüren, erklärte Vollmer am vergangenen Freitagabend im "Haus im Weinberg".

Geprobt werde nämlich schon wieder. Dieses Mal für das nächste Chorkonzert am 13. Mai – wiederum in der Stadthalle. Erneut hat sich Vollmer etwas Besonderes einfallen lassen. Der Musikfreundechor singt zur Musik einer Jazz-Band: der "Nordisch Jazz Band seeTon". Für deren zunächst ungewohnten Klänge habe der Chor mittlerweile einige Begeisterung entwickelt, berichtete Vollmer.

Positives wusste auch Hans-Jörg Walter, Leiter des Musikfreunde-Orchesters zu berichten. Mit den Leistungen seiner Musiker zeigte sich der Dirigent "sehr zufrieden". Das letzte Serenaden-Konzert habe großen Spaß gemacht. Zum Teil wurde es wiederholt – bei Auftritten vor Senioren in Markdorf, Meersburg und Kluftern. Auf dem Programm seines Ensembles stehe nun ein gemeinsamer Auftritt mit dem "Jungen Kammerorchester der Musikschule Markdorf am 8. Juli in der Stadthalle.