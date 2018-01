Markdorf Die Geburtsstunde des Hugeloh

Rund 400 Besucher staunen über das Narrenspiel auf dem Leimbacher Festplatz. Bei der Eröffnung der Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen beeindrucken auch die Ailinger Waldhexen und See-Grendl.

Das Gute an Jubiläen ist, dass man sie immer wieder feiern kann. Und das Gute gerade an der Fasnet ist, dass auch eine Schnapszahl zählt. So wurde bereits vor sieben Jahren mit dem 33-jährigen Bestehen der Leimbacher Narrenzunft Hugeloh ein großer Festakt begangen. Und nun zum 40-Jährigen wird einmal mehr gefeiert. "Bloß schade, dass das Narrenspiel nur noch bei ganz großen Anlässen aufgeführt wird", klagt Narrenmutter Kurt Wörner. Früher hingegen sei das Spiel um den Waldgeist Hugeloh, die Symbolfigur der Narrenzunft, alle zwei Jahre aufgeführt worden. "Aber zum Glück können wir ja in vier Jahren schon wieder feiern", scherzt Wörner.

Bevor aber am Freitagabend auf dem Leimbacher Festplatz die märchenhafte Bühne zwischen Walddickicht und Schlossmauern ganz dem Hugeloh gehörte, präsentierten vor dieser Kulisse zunächst die Ailinger Waldhexen einen eindrucksvoll in Szene gesetzten Hexentanz. Gefolgt von den Häfler See-Grendl mit ihrem geradezu mythisch anmutenden "weißen Riesen", dem Urgrendl, der sein Gefolge langsam zum Leben erweckte, war dies ein Schauspiel für sich, bevor es schließlich hieß: Bühne frei für die Sage vom Hugeloh:

Man lebt um das Jahr 1140 zwischen Saus und Braus und bitterer Armut. Der Steuern überdrüssig, weigert sich Bauer Jakob diese länger zu bezahlen. Er wird abgeführt und vor ein Malgericht gestellt. Verurteilt zum Tode, endet er am Galgen, um kurze Zeit später als "Hugeloh" wieder aufzuerstehen und in den Wäldern zwischen Leimbach und Raderach fürderhin alle in Angst und Schrecken zu versetzen.

Wie diese Bühne und die Idee zu diesem schaurig-schönen Spiel einst zustande kam, sei laut Kurt Wörner eher einem Zufall geschuldet gewesen. Vor 38 Jahren, als die Zunft noch regelrecht in den Kinderschuhen steckte, musste zunächst ein profundes Finanzpolster geschaffen werden. "Der Abbruch eines baufälligen Hauses, bei dem wir tatkräftig mitgeholfen hatten, brachte uns 500 Mark ein", sagt Wörner. Außerdem konnten sie das noch brauchbare Holz behalten. Daraus sei dann die Bühne als auch die Kulisse entstanden. Bis es allerdings dazu kam, musste zunächst der Zufall mitmischen und die Idee zu diesen Spiel geben. "Initialzündung war für mich ein ähnliches Bühnenspektakel, das ich im Urlaub in Holland erleben durfte", sagt Wörner. "So etwas machen wir in Leimbach auch, dachte ich damals." Dass man dazu eine Figur benötigte und eine althergebrachte Sage, war offensichtlich. Zu offensichtlich freilich war die erste Kopfbedeckung des Hugeloh-Prototyps. "Er trug ein organgefarbenes Kopftuch über der selbstgeschnitzten Maske", lacht Wörner heute. "Das ging natürlich gar nicht." Denn einer, der in den Wäldern sein Unwesen treibt, muss bestens getarnt sein. Also fehlte dem Waldgeist noch seine beige-braune Zottelhaube, um nicht als fliegender Holländer, sondern als authentischer Leimbacher Geist zu spuken.

Und "spooky", also gespenstisch, war das Narrenspektakel am Freitagabend allemal. Als sich am Ende in grünen, wabernden Rauchwolken der Sargdeckel langsam öffnete und Bauer Jakob als Waldgeist Hugeloh auferstanden ist von den Toten. Ja, dann wollte man schon einmal die Luft anhalten. Nicht nur des Qualmes wegen.