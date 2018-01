Markdorf "Die Feisten" im Theaterstadel: Adam, Eva und der Apfelkompott

Die "Feisten" treten mit neuem Programm im Markdorfer Theaterstadel auf.

Nackig im Paradies. Das gefällt ihm. Auch schon als er die Geschichte in der Kinderbibel gelesen hat. Bis auf die Sache mit dem Apfel, erzählt Mathias Zeh, auf der Bühne schlicht "C" genannt. Heute tritt er mit seinem Duopartner Rainer Schacht auf. Vor ein paar Jahren, da waren sie noch zu dritt und haben "Ganz schön feist" geheißen. Das Duo nennt sich heute "Die Feisten" und war am Freitagabend zu Gast im Markdorfer Theaterstadel.

Doch zurück zu Adam und Eva. Wie auch das neue Programm der "Feisten" heißt. Nicht anständig habe er damals nur Gott gefunden. Für einen Biss in den Apfel der glatte Rausschmiss. Überaus treuherzig kommt das. Kein bisschen verbissen, wenn "C" erzählt, scheint er ganz der kleine Junge, der Siebenjährige, ders ungerecht findet, wie Gott mit seinen Geschöpfen umspringt. Seither, seit dem Sündenfall, so bekennt "C" weiter, hapere es mit seinem Glauben.

Einen Song zum "Paradies" haben die "Feisten" trotzdem gemacht. Eva und Adam kommen drin vor, als Wirtsleute in Erkenschwick, deren Laden, das "Paradies", gar "nicht so toll" läuft – bis die beiden Live-Auftritte mit Maria und Josef anbieten. Zart, stets etwas melancholisch sing "C" den Song. So wie er eigentlich allen Liedern eine leicht schwermütige Note gibt. Das Publikum findet das fantastisch – zu recht. Insbesondere wenn das "Paradies" plötzlich wieder brummt, Adam und Eva expandieren, irre Kohle machen – und, so überhaupt nicht nachtragend, ihrem Ehrengast, Gott, immer einen Tisch freihalten, mit einem Schüsselchen drauf. Drin ist – Apfelkompott.

Und so geht es öfter. Auf gewissermaßen tiefen-entpannten Rhythmus – etwa den von "Quando Quando" säuseln die Feisten in 60er-Jahre-Herzigkeit ihre zunächst immer sehr netten Texte. Zum Beispiel bei "Brunzuella" mit den langen Haaren und den Intarsien-Fingernägeln, die sich den Brunzuello angelt. Porschefahrer, reich, alt und überhaupt nicht gewillt abzutreten. Quando-Quando-Brunzuella beginnt das Trinken, fällt in den Pool und ertrinkt. Die bitterböse Pointe eines fabelhaft gut interpretierten Songs. Ähnlich böse und mitunter noch besser geht es im gesamten Adam-und-Eva-Programm zu.