Markdorf "Die Erde in Balance": Neuer Verein in Markdorf

"Die Erde in Balance": Neuer Verein in Markdorf

Die Mitglieder des neu gegründeten Vereins stellen nachhaltige Themen in den Mittelpunkt und treten für einen positiven Wandel ein.

"Es braucht einen positiven Wandel und zwar schnell", erklärt Stephanie Bunk, Psychologin und Yogalehrerin aus Markdorf. Das ist der Grund, warum die 35-Jährige in den vergangenen Monaten gemeinsam mit ihren Mitstreitern den Verein "Die Erde in Balance" ins Leben rief. Im Verbund, so die Initiatorin und Vorsitzende, wolle man dafür sorgen, dass sich die Erde von den aktuellen Ungleichgewichten erholen kann. "Es geht auch darum, sich nicht mehr nur auf die Politik zu verlassen, sondern Eigenverantwortung zu übernehmen."

Wie der Verein das konkret leisten möchte, erklärt Stephanie Bunk wie folgt: "Jeder Mensch besitzt Interessen und ist Experte auf einem bestimmten Gebiet. Wir wollen versuchen, dieses vorhandene Wissen zu bündeln, um es so anderen Menschen zugänglich zu machen." Geschehen soll das durch Workshops, Seminare und Vorträge. Aber hier soll die Idee nicht enden. "Wir wollen nicht nur eine Plattform für ständigen Austausch sein, sondern auch konkret in die Handlung gehen", versichert Stephanie Bunk. Dass dies gesamtgesellschaftlich geschehen soll, zeigt die Vielfalt der Themen, mit denen sich "Die Erde in Balance" befasst: Sie reichen vom Einsatz für Müllvermeidung und Tierwohl über Schulentwicklung bis hin zur menschlichen Potenzialentfaltung.

Zudem stehen Gesundheit und nachhaltige Landwirtschaft im Blickpunkt. "Man muss heutzutage schauen, woher man gesundes Essen bekommt", erklärt Sabine Laumann, Wirtschaftsingenieurin aus Markdorf, ihr Engagement für den Verein. Der 47-jährigen Mitgründerin ist dabei besonders der Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft ein Dorn im Auge. Deshalb, so erzählt sie, setzt sich "Die Erde in Balance" auch für die sogenannte Permakultur ein, ein nachhaltiges landwirtschaftliches Konzept, das ohne die Verwendung von Pestiziden auskommt und auf naturnahe Kreisläufe setzt.

"Wir Menschen könnten ein so tolles Miteinander führen, aber man muss auch etwas dafür tun", erzählt Paola Mazzitelli, Einzelhandelskauffrau und Mitgründerin. Derzeit zählt der Verein in Markdorf 14 Mitglieder. "Wir sind auf der Suche nach Menschen, die aktiv konkrete Projekte und Ideen voranbringen und umsetzen wollen oder den Verein finanziell fördern möchten", so Stephanie Bunk. Grenzen seien dem Ganzen dabei keine gesetzt, ergänzt sie: "Es ist ein Projekt, das angelegt ist, um groß zu werden". Ein Verein für Markdorf, den Bodensee, aber auch für die Welt.

Der Verein "Die Erde in Balance" ist erreichbar via Mail unter erde-in-balance@posteo.de oder telefonisch unter 01 51 63 15 93 03.