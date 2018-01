Markdorf Der letzte Weg der Weihnachtsbäume

Die Funkenmannschaft war in Markdorf auf Sammeltour in der Innenstadt unterwegs. Die Mitglieder lasen ausgediente Weihnachtsbäume auf, die die Markdorfer zur Abholung bereitgelegt hatten. Die Bäume bilden die Grundlage für den Funken, der am Sonntag nach Aschermittwoch auf dem Gehrenberg entzündet wird, um den Winter zu vertreiben.

Anstregend war der Einsatz für die Mitglieder der Markdorfer Funkenmannschaft, aber Spaß hatten die Mitglieder dennoch zusammen. Und zum Aufwärmen gab's zwischendurch eine heiße Suppe im Zunfthaus Obertor.

Thomas Keller, der sechsjährige Noel, Thorsten Schnekenbühl, Berti Müller, Peter Litze, Jonas Dear, Stephan Messmer, Leon Marchoud, Sebi Welsch, Patrick Zurin, Sebastian Henninger, Gianni Colucci, Andreas Benzing, Marc Heilmeier, Hannes Schmidschneider, Markus Schemberger und Tim Tewes haben sich am frühen Samstag beim Feuerwehrhaus getroffen. Von dort aus fahren sie mit drei Schleppern los, um Weihnachtsbäume einzusammeln.

Funkenmeister Hannes Schmidschneider koordiniert nicht nur die Sammelaktion, er packt auch mit an, um Bäume auf den Hänger zu befördern. Beim Einsammeln geht ihm Thomas Keller zur Hand. Andreas Benzing, versteckt hinter Tannengrün, gehört ebenso zum eingespielten Team wie Berti Müller am Steuer des Schleppers. Müller sorgt sich um die Zukunft des Funkenbrauchs: Es fehle den Jüngeren an der Fahrerlaubnis für Schlepper.

Stephan Messmer und Sebi Welsch klauben in der Bernhardstraße nicht nur die abgelegten Weihnachtsbäume auf. Sie pflücken auch die an den Zweigen angebrachten Plastiktüten mit dem erbetenen Kostenbeitrag von 1 Euro ab. Vielfach geben die von ihrem grünen Abfall Befreiten gerne mehr für diesen Abfuhrdienst mit traditionsreichem Leuchtturmcharakter. Denn die Bäume werden am Funkensonntag nach der Fasnet am Gehrenberg verbrannt.

Nebenerwerbslandwirt Peter Litze weiß nicht nur sicher durch den Wald am Gehrenberg zu steuern – der Weg über die Straße ist wegen einer Baustelle versperrt. Er weiß auch den Kipper zu bedienen. Wenn die Tannen nicht von der Ladefläche rutschen wollen, hilft er mit der Hand nach. Per Hand werden die Bäume ohnehin wieder aufgeschichtet: zu jenem Scheiterhaufen, der am Funkensonntag hell leuchtend den Winter austreiben soll.

Eine gute Suppe gibt's im Zunfthaus Obertor. Das ist die längste Pause. Kleine Zwischenstopps auf einen Kaffee bei Freunden oder Bekannten dauern weniger lang, gehören aber unbedingt dazu. Die Stimmung, der Spaß ist überaus wichtig in der Funkenmannschaft. Wer sich davon hat anstecken lassen, der kommt wieder, wie Peter Litze, Marc Heilmeier, Leon Marchoud, Berti Müller, Hannes Schmidschneider, Andreas Benzing und Thomas Keller.