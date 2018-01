Markdorf Der Veranstaltungskalender für Markdorf ist proppevoll: Bei der Chefin des Stadtmarketings läuft die Planung zusammen

Die Chefin des Stadtmarketings spricht über das Veranstaltungsjahr 2018. Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist unter anderem das 150-jährige Bestehen der Stadtkapelle

Mit Blick auf den neuen Veranstaltungskalender der Stadt Markdorf fällt eine Sache sofort auf: Ein Besuch lohnt sich. Kein Monat vergeht, in dem nicht eine Veranstaltung stattfindet. Dabei zählt der Monat Februar mit 40 Terminen die meisten Veranstaltungen, während der Mai mit sieben Terminen eher ruhiger gestaltet ist. Mitunter bietet der Kalender auch kulturelle und sportliche Ereignisse.

Das Veranstaltungsjahr 2018 ist bereits in vollem Gange: Den Anfang haben das traditionelle Einschnellen der Fasnet und der Neujahrsempfang in der Stadthalle gemacht. Lucie Fieber, Chefin des Stadtmarketings, weiß, welche zahlreichen Feste, Konzerte, Aufführungen und Aktionen noch im Kalender stehen. Eine Auswahl der Termine hat der SÜDKURIER an dieser Stelle zusammengetragen, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.

Januar, Februar und März

Ein erster Höhepunkt steht bevor: Die Narrenzunft Hugeloh feiert ihr 40-jähriges Bestehen von Freitag bis einschließlich Sonntag, 26. bis 28. Januar. Das "Jubiläumsfest" findet in der Mehrzweckhalle (MZH) in Leimbach statt. Das närrische Treiben geht direkt im Februar weiter: mit dem Lumpenball am Samstag, 3. Februar. Veranstalter ist die Historische Narrenzunft Markdorf. Einen Tag danach, am 4. Februar, ist das Orgelkonzert zum "20-jährigen Orgeljubiläum" mit Wolfgang Seifen in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Zum Schmotzigen Dunschdig am 8. Februar veranstaltet der Narren- und Brauchtumsverein Hepbach von 14 bis 18 Uhr das traditionelle Kärrelerennen. Markdorf steht da ganz im Zeichen der Hemdglonker: Ab 19.

30 Uhr findet der Ball in der Stadthalle statt. Ende Februar wird es noch mal sportlich: Da treffen sich alle Sportbegeisterten am Samstag, 24. Februar, 9.30 Uhr, in der MZH Leimbach zum 9. Bodensee Spinning-Marathon. Einen Tag später steht der Indoor-Cup des SC Markdorf, Abteilung Fußball, auf dem Programm. Der Monat März startet zünftig mit dem Bockbierfest von Freitag, 9. bis Sonntag, 11. März. Die Fastenzeit beginnt traditionell am 14. Februar und dauert bis Ende März. Wer jedoch bis zum Fastenbrechen nicht warten will, dem sei der Fastenmarkt in Markdorf am Montag, 12. März, empfohlen. Am selben Tag starten die Gesundheitswochen. Sie finden bis 25. März statt. "An den Gesundheitswochen nehmen unter anderem Heilpraktiker, Fitnesscenter und Apotheken teil. Dabei können Schnupperkurse belegt oder Vorträge besucht werden", erklärt Lucie Fieber.

April, Mai und Juni

Am Samstag, 28. April, findet die beliebte Musiknacht statt. "Besucher können in dieser Nacht von Kneipe zu Kneipe. Dazu läuft Musik von Reggae bis Rock", erläutert Lucie Fieber. Weiter geht es mit dem Dixiefest am Sonntag, 6. Mai. Wer Jazz mag, ist da genau richtig. Wer hingegen noch etwas einkaufen möchte: An diesem Tag ist verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Am Pfingstwochenende, 18. bis 21. Mai, lädt der Musikverein Riedheim zum 46. Pfingstmusikfest ein. Der Monat Juni beginnt mit einem Höhepunkt, mit dem Stadtfest vom 1. bis 3. Juni. "Zu dieser Zeit entsteht in der Stadt ein Hüttendorf aus Holz", sagt die Chefin des Stadtmarketings und ergänzt: "Dazu gibt es unter anderem eine Kletterwand, Karussell und Musikbühnen für Popmusik-Bands. " Der nächste Termin ist etwas für Fußballbegeisterte: Spiele der deutschen Nationalmannschaft zur WM 2018 (14. Juni bis 15. Juli) können in der Stadthalle öffentlich mit anderen Besuchern angeschaut werden. Zum Hansafüratle am Samstag, 24. Juni, 12 Uhr, regnet es in der Innenstadt wieder Süßigkeiten für die Kinder.

Juli, August und September

Der Juli beginnt mit der Einweihung des Feuerwehrhausanbaus in Leimbach. Im vergangenen Jahr war dieser Termin ausgefallen, jetzt soll er endlich am Sonntag, 8. Juli, 9.30 Uhr, stattfinden. Zum Feierabendhock einen Tag später wird es dann ab 17.30 Uhr zünftig. Das gleiche Versprechen möchte am darauffolgenden Wochenende der Narrenverein Guggenbichler mit dem Weizenbierfest (14. bis 15. Juli) einlösen. Auch nach der Fußball-WM kommen Fußball-Fans auf ihre Kosten: Der 30. "Markdorf Cup" findet vom 15. bis 27. Juli in den Gehrenbergsportanlagen statt. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher am 25. bis 29. Juli: 150 Jahre Stadtkapelle und daran angeschlossen ein Musikfestival (siehe Infokasten). Der September hält eine kulturelle Kostbarkeit bereit: Am Sonntag, 9. September, ist Tag des offenen Denkmals. Das zu besichtigende Denkmal wird zeitnah bekannt gegeben.

Oktober, November und Dezember

Die Herbstzeit beginnt sportlich mit dem Gehrenberglauf am Sonntag, 7. Oktober. Ein paar Wochen später folgen die Bildungstage, 19. bis 20. Oktober. "Zu den Bildungstagen hält Matthias Berg einen Vortrag in der Stadthalle. Er ist Contergan-geschädigt. Jedoch hat er in seinem Leben viel erreicht, wie unter anderem eine Goldmedaille bei den Paralympics", sagt Lucie Fieber. Im November folgt mit dem Elisabethenmarkt am Montag, 12. November, ein weiterer Höhepunkt: "Diesen besonderen Jahrmarkt gibt es seit über 500 Jahren. Jedes Jahr sind über 100 Händler vor Ort", erklärt Fieber. Besinnlich wird es zum Weihnachtsmarkt am Wochenende vom 7. bis 9. Dezember in der Altstadt.

150 Jahre Stadtkapelle

Das Jubiläums-Wochenende mit Musikfestival dauert von Mittwoch bis Sonntag, 25. bis 29. Juli. Für ihren 150. Geburtstag hat sich die Stadtkapelle musikalische Verstärkung geholt: Am Mittwoch tritt die Südwestdeutsche Philharmonie auf. Der Künstler am Donnerstag steht laut Jens Neumann, stellvertretender Vorsitzender der Stadtkapelle, noch nicht fest. Am darauffolgenden Tag ist der deutsche Reggae-Künstler Gentlemen an der Reihe. Danach folgt die bayerische Band LaBrassBanda. Das aus Untersee am Chiemsee stammende Musik-Ensemble mixt Volksmusik mit Ska, Reggae und Techno. Zum Schluss am Sonntag ist Tag der Blasmusik. Laut Neumann ist extra eine Jubiläumskomposition in Auftrag gegeben worden. Bisher sind Einzeltickets erhältlich, ein Festivalticket soll folgen. (set)

