Markdorf Der Streit zwischen dem Bildungszentrum Markdorf und dem Landratsamt ist beigelegt

Der Zwist um die geplante Ansiedlung der VHS-Außenstelle des Landkreises im BZM-Bibliotheksgebäude hatte sich über mehrere Monate hingezogen. Weil die Parteien sich nicht auf eine Lösung einigen konnten, musste das Regierungspräsidium Tübingen vermitteln. Entzündet hatte sich der Streit an der Ablehnung von Gymnasialrektorin Diana Amann, der räumlichen Vermischung von Schul- und künftigen VHS-Bereichen zuzustimmen. Beide Bereiche sollen nun im Falle des VHS-Einzugs komplett voneinander getrennt werden.

Rechtzeitig zum Jubiläumsfestakt am Samstag (wir berichteten gestern) wurde nun ein Dissens zwischen dem Landkreis als Schulträger des Bildungszentrums (BZM) Markdorf und der Schulleitung des dortigen Gymnasiums beigelegt. Der Zwist hatte bereits vor einem knappen halben Jahr seinen Lauf genommen, als das Landratsamt beschlossen hatte, die Markdorfer VHS-Außenstelle des Landkreises in das Gebäude der BZM-Bibliothek umzusiedeln. Dagegen hatte Diana Amann, Rektorin des BZM-Gymnasiums, Einspruch eingelegt. Nachdem sich im Bibliotheksgebäude auch zwei Computerräume des Gymnasiums befinden, sah Amann die Trennung zwischen öffentlich zugänglichen Räumen und Schule nicht mehr gegeben. Da die Computerräume auch der VHS zur Verfügung stehen sollten, befürchtete sie unkontrollierte Begegnungen Außenstehender mit den Schülern und störende Eingriffe ins Schulleben durch die VHS- und Integrationskurse.

Verärgerung im Landratsamt

Weitere Informationen Kommentar: Noch am Einspielen

Nachdem Amann die Landkreis-Pläne abgelehnt hatte, nahm der Streit an Schärfe zu. Im Landratsamt sah man seine Entscheidungshoheit als Schul-träger unterwandert. Dem Vernehmen nach soll Landrat Lothar Wölfle überaus erzürnt reagiert haben. Amann wiederum sah sich offenbar alleine an der Front, nachdem die koordinierende Schulleiterin des BZM, Schulverbund-Rektorin Veronika Elflein, schon zu Beginn dem Landratsamt gegenüber Gesprächsbereitschaft über dessen Pläne signalisiert hatte. Elflein habe die Planungen "sehr konstruktiv und pragmatisch" begleitet, teilte Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz im Mai auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Uneins waren sich zeitweilig also nicht nur Schule und Behörde, sondern auch die beiden Schulleiterinnen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte Schwarz jedoch den Standpunkt des Landratsamtes verdeutlicht: "Grundsätzlich ist nach unserer Auffassung die Bibliothek aber jetzt schon eine öffentliche Einrichtung am Bildungszentrum, in die eine verstärkte Nutzung für die Erwachsenenbildung gut hineinpasst." Nachdem sich keine Einigung zwischen den Parteien finden ließ, ging die Angelegenheit zur Klärung ans Regierungspräsidium (RP) Tübingen. Dort forderte man zur Prüfung weitere Unterlagen aus dem Landratsamt an.

Tübingen musste vermitteln

Die sind nun ausgewertet, eine Lösung ist gefunden. "Das Regierungspräsidium hat die Differenzen moderiert", sagt RP-Sprecher Stefan Meißner. Die Lösung, betont er, sei gemeinsam auf den Weg gebracht worden. Und sie fußt im Grunde auf einem Vorschlag, den die Schulleitung laut Elflein bereits im Januar geäußert hatte: Die beiden Computerräume ziehen komplett ins BZM-Hauptgebäude um und sind somit von einem möglichen VHS-Betrieb getrennt. Dafür stellt die Verbundschule einen Klassenraum zur Verfügung, den anderen Raum stellt mit seinem bisherigen Geografie-Lager das Gymnasium. "Wir haben nun die begründete Hoffnung, dass diese Lösung funktioniert, wenn alle Seiten die Regeln einhalten", sagt Meißner. Aber auch dafür gebe es einen Plan. Darauf, so der RP-Sprecher, hätten sich alle Seiten einigen können.

Weshalb dann doch noch mehrere Monate ins Land gingen und das RP hinzugerufen werden musste, erklärt Elflein mit "Details, die noch zu klären waren und die manchen noch wichtig waren" – so etwa die ebenfalls nötige Trennung von Pausenbereichen.

Für alle Seiten eine gute Lösung

Die Umsiedlung der Computerräume soll zu Beginn des nächsten Schuljahres erfolgt sein, sagt Amann. Dann wäre der Weg frei für die Installierung der VHS-Stelle im Bibliotheksgebäude. Sie selbst sei zufrieden mit der Lösung: "Damit sind die Risiken so eingeschränkt, dass es eigentlich zu keinen Störungen mehr kommen kann." Ihr sei es darum gegangen, "zu einem gütlichen Ende zu kommen, mit dem alle zufrieden sein können". Auch Elflein spricht von einer "guten Lösung" mit den getrennten Bereichen. Die Verbundschulrektorin sähe die VHS indes keineswegs als Fremdkörper. "Wir sind ein Bildungszentrum und dazu gehört auch die Erwachsenenbildung", betont sie. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass es mit der VHS künftig auch gute Synergien geben könne. Zufrieden ist man zuletzt auch im Landratsamt: "Auch aus unserer Sicht ist das ein sehr vernünftiger Ansatz, weil es die Nutzungen sowohl organisatorisch als auch technisch entzerrt", sagt Schwarz. Landrat Wölfle hat sich zum Festakt am Samstag inzwischen angekündigt.