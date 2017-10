Markdorf Der Stadt mit Sanierung des Untertors schöne Augen gemacht

Markdorfer Kulturdenkmäler: Sanierung des Untertors war in mehreren Jahrhunderten ein Thema, zuletzt 1981

William Shakespeare hat sie als die "Augen der Stadt" bezeichnet: Jene Stadttore, die im Mittelalter, aber auch noch lange bis in die Neuzeit hinein den Zutritt, die Zufahrt ins Innere der ummauerten Orte regelten. Hier wurde bewacht. Hier wurde entschieden, wer passieren und wer welche Güter in die Stadt bringen durfte. Als Michel de Montaigne 1580 seine Italienreise unternahm, schilderte er, welcher Aufwand zu betreiben war, wenn ein nächtlicher Reisender Einlass in die verschlossene Stadt suchte – wie viele Schlösser und Riegel zu öffnen, Federzüge zu bedienen waren. Freilich beschrieb der französische Philosoph dies für Augsburg. Dort müssen die Stadttore noch eindrucksvoller gesichert gewesen sein als in Markdorf, wo Montaigne einige Tage zuvor durchgereist war. Und wo er sich lieber übers gastronomische Angebot des "Wappens zu Köln" ausließ – schräg gegenüber vom Untertor.

Nur wenige Jahrzehnte zuvor war der Untertorturm verstärkt worden. Außerdem hatte er sein Torhaus mit dem typischen Rundbogenportal erhalten. In Markdorf hatte man aus den Erfahrungen des Bauernkrieges gelernt und in mehr Sicherheit investiert. Die Fortschritte der Waffentechnik, insbesondere der Einsatz von Kanonen, ließen es ratsam scheinen, die noch unter Ritter Konrad um 1250 erbaute Anlage auszubauen. Diente der Turm zum Ausschau halten, so erfüllte das neu errichtete Torhaus nicht allein den Verteidigungszweck. Es war gleichfalls "Auge", insofern es nach außen strahlte und die Stadt Markdorf repräsentierte.

Kein Wunder also, wenn sich der Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorf schon bald nach seiner Gründung im Jahr 1975 des Untertors angenommen hat. Der Putz im Tordurchgang wurde ab 1979 erneuert und Malermeister Herbert Vogel brachte die Wappentafeln im Innern des Untertors an. Später kam es dann zur Außenrenovierung, womit die Sanierung des Untertors im Jahr 1981 abgeschlossen war.