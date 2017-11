Markdorf Der SC Markdorf ist auf Trainersuche

Nach fünf Niederlagen in Folge tritt Bernd Filzinger als Coach des südbadischen Landesligisten zurück. Womöglich wird sein Nachfolger noch in dieser Woche präsentiert werden, heißt es seitens des Vereins.

Markdorf (gup) Beim SC Markdorf reagieren die Verantwortlichen auf die sportliche Talfahrt: Nach fünf Niederlagen in Folge gehen der Verein und Trainer Bernd Filzinger getrennte Wege. Filzinger habe mit sofortiger Wirkung sein Amt zur Verfügung gestellt, teilt der Verein mit. Die Trennung erfolge im beiderseitigen Einvernehmen, heißt es. Filzinger hatte das Team aus der Bezirks- in die Landesliga geführt und die vergangene Aufstiegssaison mit einem guten Mittelfeldplatz erfolgreich abgeschlossen. Aktuell rangieren die Blau-Weißen im unteren Mittelfeld.

Der Verein sei Filzinger für die erfolgreiche Arbeit außerordentlich dankbar, so SCM-Fußballabteilungsleiter Gerhard Klank gegenüber dem SÜDKURIER. Man habe die vergangenen dreieinhalb Jahre "sehr gut, aber auch extrem intensiv zusammengearbeitet", so Klank. Filzinger sei am Sonntagabend mit dem Rücktrittswunsch auf den Vorstand zugekommen, am Montag habe man sich nochmals zusammengesetzt und sich gemeinsam zur sofortigen Trennung entschieden.

Nachdem Filzinger vor Wochen bereits signalisiert habe, dass er nur noch bis zum Saisonende Trainer in Markdorf bleiben wolle, sei dieser Schritt nicht gänzlich überraschend gekommen, so Klank. Sowohl Klank wie auch Filzinger sprechen von "Abnutzungserscheinungen". Dies sei aber nach einer so langen und intensiven gemeinsamen Zeit im Sport "ganz normal", so Klank.

"Mir ist wichtig, dass man nach dreieinhalb erfolgreichen Jahren auch im Guten auseinandergeht", sagt Filzinger. Dies sei der Fall und der aktuelle Zeitpunkt sei auch ein guter für einen Trainerwechsel. Das Team habe seit seinem Amtsantritt eine erfolgreiche Entwicklung genommen. Dies spreche auch für eine gute Vereinsarbeit, so Filzinger.

Am Dienstagabend leitete bereits Co-Trainer Georg Winter das Training. Mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer will man beim SCM indes keine Zeit verlieren. Man sei schon in Gesprächen mit mehreren Kandidaten und habe auch einen Favoriten, sagt Klank. Eventuell könne der Verein bereits am Donnerstag oder Freitag Filzingers Nachfolger präsentieren. "Wir haben kein Problem in der Mannschaft", betont Klank. Dennoch sei nun auch das Team gefordert, "eine Schippe obendrauf zu legen".