Markdorf Der Möbelkreisel ist oft die letzte Rettung

Die Einrichtung des Markdorfer Mehrgenerationenhauses unterstützt Bedürftige mit günstigem Inventar

"Ohne den Möbelkreisel wären wir aufgeschmissen gewesen", erzählt Jana Rüber. Etwa zwei Jahre ist es her, dass die 23-Jährige mit Tochter Milena nach Markdorf zog. Geld für Möbel hatte sie keines. "Für 80 Euro konnten wir so unsere gesamte Wohnung einrichten", berichtet sie. Wie Jana Rüber geht es nicht wenigen Menschen in Markdorf und der Region. Sie sollen Unterstützung finden durch das Projekt Möbelkreisel, das seit vier Jahren existiert. Die Idee: Menschen spenden Möbel, das Mehrgenerationenhaus (MGH) lagert diese zwischen und verteilt sie dann gegen einen Obolus an Bedürftige: "Wir decken wirklich alles ab", erzählt Marco Fandel, der diese Aktion ehrenamtlich organisiert. Das, so der 72-Jährige, reiche von Arbeitslosen, die sich kein Inventar leisten können, bis hin zu Geflüchteten, die nur mit dem, was sie am Leibe tragen, nach Deutschland kommen. Dilan Ramzi ist einer dieser Geflüchteten. Vor zwei Jahren floh er aus dem Irak, seither lebt er in Markdorf. Auch er war zu Beginn auf das günstige Inventar angewiesen. Seit 18 Monaten jedoch arbeitet er als Bundesfreiwilliger im Mehrgenerationenhaus, packt selber mit an und hilft, Möbel an Bedürftige zu verteilen: "Ich hab zwei kräftige Söhne, die helfen auch mit", erzählt er stolz.

Es ist ein Projekt, das getragen wird von vielen Händen, weiß Renate Hold vom Leitungsteam des MGH. "Es braucht die Spender, den nötigen Platz, den wir glücklicherweise auf dem Heggbacher Hof haben, und natürlich die Helfer, die die Möbel zu den Bedürftigen bringen." Diesen Transport übernehmen Ralf Holverscheid und Roland Neubert vom Rotary-Club Markdorf, der dieses Projekt unterstützt. Manchmal mehrmals in der Woche opfern sie für diese Aufgabe ihre Freizeit. Und sie machen es gerne: "Wir erfahren unglaublich viel Dankbarkeit", freut sich Ralf Holverscheid. "Ab und an bekommt man dann die Einladung, doch noch zum Tee zu bleiben."

Wer spenden möchte, kann eine E-Mail mit einem Bild des Möbelstücks an möbelkreisel@mgh-markdorf.de schicken oder unter 0 75 44/91 29 65 im MGH anrufen.