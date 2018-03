Markdorf Der Biber mag den Markdorfer Eisweiher

Die BUND-Ortsgruppe informiert über ihren Tierschutz: Auch Heckrinder, Fledermäuse und Falken gehören dazu

Markdorf – Biberalarm in Markdorf? Ganz so verhält es sich nicht. Doch das große Nagetier erobert sich zunehemd auch die Naturflächen rund um die Stadt als neue Heimat. Die Biberpopulation sei grundsätzlich im Wachsen begriffen, informierte Jörg Münch, Vorstandsmitglied der Markdorfer BUND-Ortsgruppe, in der Hauptversammlung der Naturschützer. Aktiv sei der Biber vor allem im Gebiet des Eisweihers und um den Espengraben. "Dort findet er Nahrung und fällt auch Bäume", sagte Münch. Der Biotopcharakter des Gebietes käme ihm dabei entgegen, wegen seines unberührten, naturnahen Zustandes – viele Gehölze, Gewässer, Bäume und Sträucher zwischen den Wasserflächen. Aber auch im Hepbacher-Leimbacher Ried und am Lettenhof zwischen Riedheim und Efrizweiler. Dort herrschen für den Biber ideale Verhältnisse wegen der nahen Brunnisach und weil es dort inzwischen auch mehrere baumbestandene Tümpel in den Wiesen gibt. Die Familie Moser am Lettenhof betreibt inzwischen sogar ein eigenes Monitoring, wie Rudolf Moser berichtete. Auf den Aufnahmen seiner Kamera sahen die Mitglieder in der Versammlung, wie die Nager nachtaktiv emsig in der Brunnisachaue am Werkeln sind.

Doch nicht nur um den Biber haben sich die Markdorfer Naturschützer im vergangenen Jahr gekümmert. Im Hepbacher-Leimbacher Ried und am Eisweiher betreut die Ortsgruppe ihre beiden Heckrinder-Herden, die vor allem dabei helfen, die Verbuschung auf natürliche Weise zurückzudrängen, wie Franz Beer darlegte. Heckrinder sind eine spezielle Züchtung, die Merkmale des ausgestorbenen Auerochsen aufweist. Im Ried und am Weiher sorgen die langhaarigen Landschaftspfleger dafür, dass bei Arbeiten in den Biotopen so weit als möglich auf maschinellen Einsatz verzichtet werden kann. Im Ried wollen die Naturschützer in diesem Jahr noch damit beginnen, die Brunnisach auf weiteren 300 Metern zu renaturieren. "Damit wollen wir weiter daran arbeiten, die Ödnis dort zu beseitigen", sagte Beer.

In Sommernächten sieht man sie hin und wieder blitzschnell vorbeischwirren, der BUND schützt sie aktiv: Über den Fledermausschutz informierte Münch. Zwei alte Lagerkeller im Altschlosstobel und einen ehemaligen Beleuchtungsbunker im Ried betreut die Ortsgruppe: Die dunklen Gemäuer sind die Refugien für die nachtaktiven Tiere. Die Altschlosskeller wurden erst jüngst wieder fledermausgerecht hergerichtet. Im Hexenturm mitten in der Stadt geht es hingegen um die Turmfalken. Fünf Jungvögel seien dort groß geworden, berichtete Franz Kieferle. Eine Rettungsaktion musste durchgeführt werden, weil sich einige der Jungtiere bei einem missglückten Ausflug hinter den Fenstergittern der benachbarten Kneipe Turmstube eingezwängt hatten und sich nicht mehr selbst befreien konnten. Im Hexenturm seien die Raubvögel inzwischen heimisch, hieß es.

Der BUND-Ortsverband

Der BUND Markdorf hat seine Geschäftsstelle in der Mittlere Auen 8/1, mittwochs ist sie von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Wer sich einbringen möchte, ist willkommen, Mitglied muss man nicht zwingend sein.

